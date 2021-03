El que fuera protagonista de ‘Suits’ ha salido en defensa de su amiga tras las últimas acusaciones vertidas sobre ella.

Quedan horas para que vea la luz la entrevista más esperada del año. Un año después de su marcha de Casa Real, el príncipe Harry y Meghan Markle rompen su silencio y hablarán de sus sentimientos tras su salida con Oprah Winfrey. Ante los intentos de Isabel II por paralizar la emisión y frenar las declaraciones de su nieto y su esposa, un sinfín de amigos de la pareja están saliendo en defensa de la exactriz para defenderla de las acusaciones de «bullying» que han lanzado algunos empleados del Palacio de Buckingham. En concreto, Patrick J. Adams, el que fuera protagonista de ‘Suits’, ha atizado a la Familia Real y los ha tachado de ser una institución «complica, arcaica y tóxica».

A pesar de que siempre ha intentado mantenerse en un segundo plano y siempre que le han preguntado por ella ha evitado hablar con detalles sobre su relación, el que fuera marido de Meghan Markle en ‘Suits’, Patrick J. Adams, ha roto su silencio y ha atacado a Isabel II, así como al resto de miembros de la Familia Real Británica, para defender a su amiga de todos los ataques que ha recibido en los últimos años. El actor no ha dejado títere sin cabeza y ha asegurado que el trato que ha tenido su amiga ha sido inhumano.

A través de un hilo en su perfil oficial de Twitter, el actor no dudó en describir a su amiga como una persona entusiasta, generosa y alegre, algo que con el paso del tiempo no ha cambiado en ella. «Hemos pasado una década trabajando juntos en ‘Suits’. Desde el primer día fue una de las personas más amables, entusiastas, alegres, generosas y solidarias de nuestra pequeña familia televisiva. A medida que su fama, prestigio y poder aumentaba, continuó siendo esa persona y amiga«, comenzaba a explicar el actor.

«Siempre ha sido una mujer poderosa con un gran sentido de la moralidad y una feroz ética de trabajo. Nunca ha tenido miedo a hablar, a ser escuchada y defenderse a sí misma y a sus seres queridos. Al igual que el resto del mundo, la he visto navegar en los últimos años con mucho asombro», proseguía. Patrick J. Adams insiste en que después de que Meghan Markle abandonara la ficción, la duquesa de Sussex tan solo se enamoró, se mudó a un nuevo país y se convirtió en una de las personas más conocidas del mundo. «Comenzó el difícil trabajo de intentar encontrar su lugar en una familia que, en el mejor de los casos, puede describirse como complicada, y en el peor, arcaica y tóxica«, detalla.

Meghan Markle, la persona más fuerte que conoce

No contento con todo ello, Patrick J. Adams no se quedaba ahí e iba un paso más allá llegando a describir lo que sintió cuando leía los ataques hacia su amiga mientras que ella estaba pasando por una de las etapas más dulces de su vida, la llegada del pequeño Archie. «Me pone enfermo leer todas esas acusaciones racistas, difamatorias y provocadores que se hacen en todo tipo de medios, no solo en Reino Unido, sino en el resto del mundo. Sé que Meghan es más fuerte de lo que la gente piensa y sé que en algún momento se arrepentirán de haberla subestimado», indica. «Cuando le dieron la bienvenida a Archie, en cualquier tipo de planeta, sería el momento de dejar los cuchillos a un lado y permitir que estas dos personas disfrutaran de los primeros meses de vida de su bebé. Pero la caza continuó«, ataca duramente.

Después de esto, el actor se dirige directamente a la Familia Real Británica y les acusa de estar promoviendo un ataque continuo hacia su compañera en la ficción. «Es obsceno que la Familia Real, cuando miembro más reciente está creciendo dentro de ella, esté amplificando las acusaciones de intimidación contra una mujer que básicamente se vio obligada a abandonar Reino Unido para proteger a su familia y a su propia salud mental», asevera. Finalmente, el protagonista de ‘Suits’ advierte a los royals de que se busquen a un nuevo objetivo para así dejar en paz a Meghan Markle.