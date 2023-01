Una vez más, las declaraciones de Harry de Inglaterra y Meghan Markle han vuelto a levantar ampollas. Tras el lanzamiento de su polémica serie en Netflix, el matrimonio ha estrenado una nueva producción: ‘Live to Lead’. En ella, diversos activistas y líderes hablan sobre valentía, compasión, humildad e inspiración. Cualidades que supuestamente sacaron del ex presidente sudafricano Nelson Mandela. Esta serie se ha realizado con el apoyo de la Fundación Nelson Mandela, pero no ha terminado de convencer a los herederos del primer mandatario negro que fue elegido por sufragio universal en Sudáfrica. Una de ellas ha hablado alto y claro. Se trata de la nieta del político, Ndileka Mandela, quien ha concedido una entrevista al diario ‘The Australian‘. En ella pide a los duques de Sussex que «dejen de usar el nombre de su abuelo para su propio beneficio».

Pero esta no es la única bomba que suelta la nieta de Mandela en su entrevista. «Creo que Harry necesita ser auténtico y apegarse a su propia historia… ¿Qué relevancia tiene la vida de mi abuelo en la suya? No creo que ni él ni Meghan hayan conocido bien a mi abuelo», dice. «Tal vez Harry lo conoció, cuando era joven, en el Palacio de Buckingham… Pero están hablando sobre él en un documental para atraer a la gente y hacer millones sin que la familia Mandela se beneficie«, destaca.

«Han usado su legado porque el nombre de Nelson Mandela vende… Y Harry y Meghan no son diferentes a ellos», dice la nieta del líder sudafricano

«Yo sé que la Fundación Mandela ha apoyado la iniciativa… Pero la gente ha robado y utilizado las citas de mi abuelo por años, han usado su legado porque su nombre vende… Y Harry y Meghan no son diferentes a ellos», sostiene. Ndileka cree que Harry ha sido valiente al separarse de la Familia Real británica y por eso lo respeta. «Admiro a Harry por tener la confianza necesaria para romper con una institución tan icónica como la familia real. Mi abuelo también se rebeló contra un matrimonio arreglado para encontrar su propio camino en la vida», explica. «Pero tienen que saber que eso tiene un precio, luego tienes que financiar tu propia vida».

Ndileka Mandela, petite-fille de Nelson Mandela contemple la statue en l'honneur de son grand-père dans le quartier du Plateau à Abidjan (Côte d'Ivoire). pic.twitter.com/xsIwQVt0Rw — African Culture (@AfricanChalawa) November 3, 2021

Cabe recordar que en el tráiler de ‘Live to Lead’, el Príncipe Harry cuenta que la serie «se inspiró en Nelson Mandela, que una vez dijo ‘lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido’. Meghan, por su parte, apunta «es la diferencia que hemos marcado en la vida de los demás lo que determina la importancia de la vida que llevamos». En el vídeo se recogen momentos destacados de la vida de Nelson Mandela, como algunos de sus discursos o las imágenes posteriores a su liberación, que tuvo lugar el 11 de febrero de 1990 y que fue retransmitido a nivel mundial.

No es la primera vez que los duques de Sussex hablan públicamente de Nelson Mandela. El pasado mes de agosto, sin ir más lejos, Meghan hacía referencia a él en una entrevista a ‘The Cut’. En ella recordaba el ‘Megxit’ (su salida de la Familia Real británica), y conrtaba anécdotas de su vida. Una de ellas, según su relato, sucedió en el año 2019, en el estreno de ‘El rey león‘.

«Se me acercó uno de los intérpretes, me miró y me dijo ‘creo que debes saber que cuando te casaste con esa familia, los sudafricanos nos alegramos tanto como cuando liberaron a Mandela de la cárcel», explicó la estadounidense. Sus palabras hicieron que muchos se preguntasen quién pudo haberle hecho ese comentario. Poco después todas las miradas se centraron en el único actor sudafricano que participó en el largometraje: John Kani. El intérprete, que encarnó a T’Chaka en ‘Black Panther’, negó haber pronunciado tales palabras. «No es verdad. Yo nunca he conocido a Meghan Markle. Esto parece una especie de paso en falso por su parte…. Es que yo soy el único de esa nacionalidad en el reparto y ni siquiera asistí al estreno», dijo. Apenas unos días después, uno de los nietos de Nelson Mandela, Zwelivelile Mandela, mostró su indignación: «Eso no se puede comparar con la celebración de ninguna boda. Las celebraciones en torno a la figura de mi abuelo se produjeron tras 350 años de colonialismo y 60 años de un régimen brutal de Apartheid en Sudáfrica. No es comparable». Ahora la polémica vuelve a estar servida. A Meghan y a Harry les ha salido un nuevo detractor… en un lugar tan especial para ellos.

«Desde que visité África por primera vez a los 13 años, siempre he encontrado esperanza en el continente», contaba Harry el pasado mes de julio, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí pronunció un discurso de apertura en honor al Día Internacional de Nelson Mandela y recordó el momento en que supo que la Duquesa era la persona hecha a su medida: «Durante la mayor parte de mi vida, África ha sido mi salvavidas, un lugar donde encontré paz y sanación una y otra vez. Es donde me sentí más cerca de mi madre y busqué consuelo después de su muerte, y donde supe que había encontrado un alma gemela en mi esposa. Y es por eso que gran parte de mi trabajo se basa allí. Porque, a pesar de las continuas dificultades, hay personas en toda África que encarnan el espíritu y los ideales de Mandela, construyendo sobre el progreso que él ayudó a hacer posible».