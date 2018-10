No habían pasado ni 24 horas del anuncio de embarazo de Meghan Markle y el príncipe Harry cuando el matrimonio recibía los primeros regalos para su bebé. La casa real británica anunciaba la gran noticia a través de Instagram justo cuando la pareja volaba destino Australia para cumplir con su viaje oficial en este país, que durará hasta el 31 de octubre.

[Más información: Meghan Markle y el príncipe Harry están esperando su primer hijo]

Los duques de Sussex recibieron las felicitaciones de los ciudadanos

Meghan y Harry aterrizaron en Sidney, donde recibieron la visita de numerosos ciudadanos, que no dudaron en aplaudir a su llegada. De hecho, los duques de Sussex se acercaron a ellos para saludarlos, y recibieron las felicitaciones de todos, ya que hacía apenas unas horas que se anunció su embarazo.

Nada más aterrizar, los duques de Sussex recibieron los primeros regalos para su primer hijo: un canguro de peluche y unas botas UGG, un detalle que recibieron Meghan y Harry muy agradecidos. Además, fueron sorprendidos con unos sombreros Akubra, los típicos sombreros australianos.

Los duques de Sussex han recibido los primeros regalos para su bebé

Un canguro de peluche y unas botas de UGG

Se mostraron muy agradecidos



Para ellos, unos sombreros típicos de Australia



Para la ocasión, Meghan Markle volvió a sorprender con un vestido blanco recto sin mangas de la diseñadora australiana Karen Gee. Este look nos permitió ver las primeras curvitas de su embarazo, aunque todavía no es del todo evidente. Para combatir el frío, Meghan completó el look con un trench muy favorecedor.

Ya se aprecian las primeras curvitas de su embarazo



Desde que aterrizaran en Australia, los duques de Sussex no han parado. Han tenido la suerte de estar presentes en una exhibición de danzas tradicionales en la Opera de Sidney. Durante la actuación, la pareja no paró de hacer confidencias entre ellos. Después, hicieron un recorrido por el zoo de Taronga, donde inauguraron un centro de Ciencia y Enseñanza. Además, estuvieron viendo a koalas.

Harry y Meghan estuvieron muy pendientes el uno del otro en todo momento

Un día muy intenso en el que no paró de recibir felicitaciones

Hizo un guiño a Diana de Gales, con un regalo de su marido



Los pendientes en forma de mariposa y el brazalete que lució Meghan eran de Diana de Gales

Tras el día tan intenso, Meghan y Harry estuvieron dando un paseo por la bahía de Sidney en barco y después se convirtieron en el centro de todas las miradas en la recepción en Admiralty House, la residencia oficial del gobernador del país, Peter Cosgrove y su mujer. Allí, Meghan lució un vestido verde con falda plisada.

Un cambio de estilismo para la noche