La nueva aparición mediática de Meghan Markle ha vuelto a generar polémica. La mujer del príncipe Harry ha concedido una entrevista a la revista estadounidense ‘The Cut’, donde, una vez más, ha hablado de su relación con la Familia Real británica, el ‘Megxit’ o su vida en California con su marido y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Sincera y abierta, la exactriz ha abordado todas estas cuestiones sin pelos en la lengua. Uno de los momentos más notables de sus declaraciones se produjo cuando ha detallado la relación de su marido con el príncipe Carlos y las amargas consecuencias de su entrevista con Oprah. Sin embargo, se le han atribuido unos comentarios que, según ella, no han salido de su boca. Por eso se ha lanzado a matizar sus palabras.

A través de su «portavoz no oficial», tal y como lo describe el diario británico ‘Daily Mail’, Omid Scobie, la duquesa de Sussex ha negado haber dicho que Harry había «perdido» a Charles después de Megxit, «insistiendo en que la duquesa en realidad quería decir que había perdido a su propio padre solo unas horas después de que se publicara un artículo explosivo».

El malentendido tras la entrevista de Meghan Markle en ‘The Cut’

El malentendido surge a raíz de unas declaraciones de Alison P. Davies, autora de la entrevista. Esta ha detallado: «Meghan me comentó: ‘Harry me dijo: ‘Perdí a mi padre en este proceso. No tiene que ser lo mismo para ellos que para mí, pero esa es su decisión». Esto ha provocado que Scobie aclare lo expresado por Meghan Markle. «Parece haber confusión en algunos titulares sobre esta cita en la entrevista de The Cut», ha escrito en Twitter. «Entiendo que el príncipe Harry en realidad se está refiriendo a la pérdida de su propio padre por parte de Meghan, y Meghan dice que no quiere que Harry pierda el suyo».

Omid Scobie es el autor, junto a Carolyn Durand, de ‘Finding freedom’, un libro que cuenta cómo vivieron los Sussex su salida de la casa real británica. En este caso ha salido al paso para evitar que la polémica vuelva a hacer sombra a la estadounidense, con la que mantiene una excelente relación. Sus afirmaciones coinciden con las opiniones de su entorno. «MailOnline se ha puesto en contacto con los representantes de la duquesa de Sussex para obtener aclaraciones», reza el citado medio.

No cabe duda de que la nueva entrevista de Meghan Markle ha vuelto a levantar ampollas en el Reino Unido. Sus críticas a su vida como «miembro activo» de la Familia Real británica no han sentado bien en una sociedad profundamente vinculada a la Corona y que sigue sin ver con buenos ojos lo que consideran desplantes a la reina Isabel II y su clan.