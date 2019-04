4 La duquesa de Sussex cuenta con el apoyo del príncipe Harry

Pues parece ser que no. Varios medios extranjeros se han hecho eco de unas imágenes en las que Doria Rogland aparece paseando por las calles de Los Ángeles, muy lejos de Londres, donde se encuentra Meghan Markle. ¿Cuál es el motivo? O bien es que el parto no es tan inminente como creemos o que Doria no estará presente en el parto de su hija.