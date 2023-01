Las declaraciones del Príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, no dejan de asombrarnos. Desde que tomaron la decisión de dejar de ser «miembros activos» del clan Windsor no han dejado de revelar todo tipo de intimidades sobre de la Familia Real británica. Y sobre sí mismos. Cuando aún el mundo entero digiere las explosivos relatos del hijo menor de Carlos III en su biografía, ‘Spare‘, su esposa vuelve a dejarnos con la boca abierta. La estadounidense ha comentado entre su grupo de amigos que su marido bien merece ganar un Grammy gracias a su «voz relajante» y a su interpretación de ‘Your Song’ de Elton John en el audiolibro de sus memorias. Y cree que este «estaá a la altura del Presidente Obama». Así lo asegura el diario británico ‘Daily Mail’.

Vídeo: Twitter

«Es un narrador natural, tiene una voz relajante e incluso canta en la versión de audio», asegura una fuente «de la industria del entretenimiento» que ha trabajado con Meghan Markle. Este ha revelado al diario que la duquesa de Sussex y su equipo «creen que Harry tiene todas las papeletas para ganar el ‘Grammy a la Mejor Narración Oral (mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos) por el audiolibro de sus memorias Spare en la ceremonia del año que viene». Así pues, la exactriz está «segura» de que su marido añadirá un Grammy a su lista de galardones gracias a sus últimas memorias.

Cabe recordar que, en un momento del audiolibro, el Príncipe Harry canta una estrofa de ‘Your Song’, de Elton John, al hablar del concierto homenaje por el décimo aniversario de la muerte de su madre, la princesa Diana. «Fue decisión de Harry cantar la canción de Elton John en el audiolibro. ¿Quién iba a decir que sabía cantar? Meghan cree que está a la altura del presidente Obama, que ganó el mismo premio hace unos años’, sostiene la fuente en el ‘Daily Mail’.

En el año 2007 se celebró un concierto benéfico llamado ‘Concierto por Diana’, que contó con la actuación de Elton John. El Príncipe Harry revela en sus memorias que Elton John había rechazado una petición para interpretar ‘Candle in the Wind’ en el acto benéfico porque la canción era demasiado morbosa. El cantante había reescrito parte de la letra de ‘Candle in the Wind’ -también llamada ‘Goodbye England’s Rose’- para el funeral de Diana, pero optó por cantar ‘Your Song’ en su lugar.

Cuando Harry canta algunas estrofas de la canción ‘Your song’, aclara: «Espero que no te importe. Espero que no te importe que haya puesto en la letra lo maravillosa que es la vida cuando estás en el mundo’. Según la fuente citada en el ‘Daily Mail’, Meghan es consciente del gancho que tiene su marido en Estados Unidos: «Hollywood le adora (a Harry). Tiene el don de la palabra y un divertido sentido del humor. Es el que tiene el poder de las estrellas’.

La gala de los Premios Grammy de este año se celebran el próximo 5 de febrero, y los nominados al Mejor Álbum de Spoken Word son Viola Davis, Questlove, Lin-Manuel Miranda, Jamie Foxx y Mel Brooks. Meghan espera que a su marido lo tengan en cuenta en las nominaciones de cara a 2024. «Incluso se ha hablado de la posibilidad de que Harry aparezca como presentador en los próximos premios de la Academia [en marzo]», añade la fuente.