La madre de Kate Middleton sorprende dando su primera entrevista

6 “Mi vida es bastante normal”

Carole, de 63 años, ha concedido su primera entrevista al diario británico The Telegraph, con posado incluido en su residencia de Bucklebury, en Berkshire, a una hora de Londres. Y en ella aborda un poco de todo: su vida, sus hijos, sus nietos… Sobre el motivo de haber mantenido tanto la discreción, ella explica que “al principio pensé que era mejor saber lo que pensaba la gente. Ahora no estoy muy segura de cómo me perciben. A lo largo de los años se ha demostrado que es más prudente no decir nada”. Pero le quita importancia al interés que pueda generar: “Mi vida es realmente normal la mayor parte del tiempo”, asegura.