Kate Middleton, ¿víctima o verdugo? Sus tres enemigas están en casa

5 Meghan y Kate evitan coincidir en Wimbledon

Llama la atención, además, que las cuñadas hayan asistido por separado a los torneos de Wimbledon. El pasado 4 de julio, la duquesa de Sussex se sentaba en las gradas del All England Lawn Tennis and Croquet Club para animar a su amiga Serena Williams, que disputaba un encuentro contra Kaja Juvan. Dos días antes Kate había hecho lo mismo. Juntas, pero no revueltas. Meghan y Kate solo coinciden si sus respectivos compromisos profesionales así lo exigen.