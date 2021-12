Cuando parecía que ya lo conocíamos todo sobre ella, la duquesa de Cambridge ha vuelto a dejarnos boquiabiertos. Kate Middleton ha sorprendido a todos esta Nochebuena al sentarse frente al piano para acompañar a Tom Walker en su brillante actuación para el especial de Navidad ‘Royal Carols: Together At Christmas’, que se ha emitido este año en ITV.

La duquesa de Cambridge y el artista británico han interpretado juntos ‘For Those Who Can’t Be Here (Para aquellos que no pueden estar aquí)’. Un tema de lo más especial que busca recordar a todos aquellos que no pueden celebrar las fiestas navideñas junto a sus familiares, especialmente ahora debido a la situación de emergencia sanitaria. La actuación fue grabada el pasado 8 de diciembre en la Sala Capitular de la Abadía de Westminster y fue la propia Kate Middleton quien se animó a acompañar a Walker al piano. Vea en el vídeo la actuación de la mujer del príncipe Guillermo de la que todo el mundo habla.

«La base de la canción es la misma de la de todos los años. Alrededor de la mesa, mi abuela levanta una copa y brida ‘por los que no pueden estar aquí este año, tengamos un pequeño momento para recordarlos‘», aseguraba el cantante. Fue Kate Middleton quien invitó de forma personal a Tom Walker a participar en este tradicional especial después de escucharle cantar ‘Leave Light On’ en un acto benéfico en apoyo a quienes tienen problemas con las drogas y el alcohol el pasado mes de octubre.

Según ha explicado ‘Mirro Online’, la duquesa de Cambridge estaba de lo más nerviosa antes de comenzar su primer ensayo puesto que «no había tocado con otro músico desde hace mucho tiempo». Ambos tuvieron que grabar la actuación en diferentes puntos de la Sala Capitular de la Abadía de Westminster debido a las medidas sanitarias. «Ensayamos la canción como nueve veces y al final ella lo clavó por completo. Luego se fue un par de días a practicarla y finalmente, lo grabamos. Creo que los dos estábamos muy nerviosos por si no iba a salir bien y uno de los dos iba a decepcionar al otro o lo que fuera. Pero ella estuvo absolutamente fabulosa«, aseguró Tom Walker al diario británico mencionado anteriormente.

El intérprete británico solo ha tenido palabras bonitas hacia Kate Middleton, a quien describe como una «persona encantadora, amable y de corazón cálido» y destacó el tiempo que esta invirtió en ensayar la canción para que todo saliera perfecto el día de la grabación. El cantante se quedó impresionado con la nueva del príncipe Carlos: «Ha sido una experiencia única en la vida. No es fácil ponerse detrás de un piano con un grupo de músicos con los que nunca has tocado antes y grabar en directo frente a la cámara. Ella lo clavó por completo«.