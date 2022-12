Está siendo una semana muy difícil para el Príncipe Guillermo y el resto de su familia debido a las explosivas declaraciones de Harry y Meghan Markle en su documental de Netflix. Tanto el Rey de Inglaterra como el heredero a la corona están guardando silencio y no tienen intención de hacer ningún tipo de comentario sobre el asunto. En medio de todo esto, el hijo mayor de Diana de Gales ha encontrado tiempo para despejarse y acudir a un importante evento: la boda de su expareja, Rose Farquhar. Eso sí, lo ha hecho en solitario, sin la compañía de su mujer, Kate Middleton.

El Príncipe Guillermo se ha convertido en el invitado estrella de la boda de su expareja, Rose Farquhar, que ha tenido lugar este fin de semana. El hijo de Carlos III entraba por la puerta trasera de la iglesia de Glucestershire para no llamar la atención de los allí presente y acudía en solitario, sin Kate Middleton. El hermano del príncipe Harry y la cantante comenzaron a salir en el año 2000 cuando se conocieron en el Club de Polo Beaufort de Gloucestershire después de que él terminara sus estudios de bachillerato en Eton. En su momento, se llegó a rumorear que ambos fueron sorprendidos por un granjero mientras se besaban apasionadamente en un campo.

Rose es considerada la primera novia seria del Príncipe Guillermo, quien salió con varias mujeres durante su etapa en la Universidad antes de conocer a Kate, la Princesa de Gales, en 2003. A pesar de que su romance no llegó a buen puerto, lo cierto es que ambos han mantenido una buena amistad y prueba de ello es que el hijo de Carlos III ha querido estar presente en el día más importante de la cantante. Después de salir con él, Rose se fue a Nueva York a estudiar interpretación en el Instituto Lee Strasberg. Participó en la versión británica de ‘La Voz’ en 2016 y actualmente trabaja para la duquesa de Rutland en el castillo de Belvoir en un puesto de desarrollo empresarial. La joven se ha dado el «sí, quiero» con George Gemmel, estudiante de veterinaria. Al enlace también acudió Olivia Hunt, la última novia del Príncipe Guillermo antes de conocer a Kate, quien estuvo acompañado por su marido, el abogado Nicholas Wilkinson. De la misma forma, también estuvo Rupert Finch, pretendiente de Kate Middleton, con su mujer Natasha Rufus Issacs.

Harry asegura que su hermano «le gritó» tras dar un paso atrás en la Familia Real

En la segunda parte del documental de Harry y Meghan, el hijo menor de Carlos III aseguró que la cumbre familiar que tuvo lugar después de su anuncio de dejar la Familia Real fue todo un quebradero de cabeza. «Fue aterrador que mi hermano me gritara y me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, ya sabes, sentada en silencio asimilando todo. Pero hay que entender que, desde la perspectiva de la familia, especialmente la de ella, hay formas de hacer las cosas y su última misión, su objetivo, responsabilidad es la institución», aseguraba el marido de Meghan Markle.