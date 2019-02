Las fotos robadas de Kate Middleton en chándal causan furor en las redes sociales

View this post on Instagram

Answering questions about protection officers. Good early morning 💛 Source: @burakakkul and @sedaakkul #duchessofcambridge #katemiddleton #catherineduchessofcambridge #princewilliam #dukeofcambridge #dukeandduchessofcambridge #williamandkate #princegeorge #princesscharlotte #princelouis #princeharry #duchessofsussex #meghanduchessofsussex #meghanmarkle #royalfamily #theroyalfamily #britishroyalfamily #britishmonarchy #britishroyals #britishroyalty #houseofwindsor