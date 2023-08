Pese a ser dos de los miembros más queridos del clan Windsor, Kate Middleton y el Príncipe Guillermo están situados en el ojo del huracán. Dado que los príncipes de Gales están exprimiendo los últimos minutos de sus vacaciones en el castillo de Balmoral antes de retomar sus quehaceres oficiales, ambos han sido fotografiados compartiendo coche con el Príncipe Andrés. Una unión que no ha gustado en absoluto a personas de todos los rincones del planeta y especialmente del Reino Unido, que han criticado duramente al matrimonio por su cercanía con el hijo de Isabel II dadas todas las polémicas que giran en torno a él.

Como no podía ser de otra manera, las imágenes en cuestión han dado la vuelta al mundo en apenas unos instantes. En ellas aparece conduciendo el hijo mayor del Rey Carlos mientras que el duque de York permanece sentado en el asiento del copiloto y Kate Middleton en la parte trasera. Todos ellos ponían rumbo a la iglesia de Crathie con el objetivo de asistir a un servicio religioso que ha traído consigo cierta controversia.

De esta manera ha quedado demostrado que, aunque a ojos de los ciudadanos el Príncipe Andrés ya no cuente con un papel reseñable dentro de la Familia Real británica, sí que lo hace en términos personales. Todo apunta a que los miembros de la Casa Real inglesa siguen teniendo muy presente en sus vidas al padre de Eugenia y Beatriz de York, razón por la que sigue estando presente en sus planes pese a que estos salgan a la luz públicamente, como ha sucedido en esta ocasión.

El Príncipe Andrés: querido por la Familia Real y odiado por los británicos

Al haber sido investigado por un presunto delito de abuso de menores y haber tenido que llegar a un acuerdo económico con la supuesta víctima, Virginia Giuffre, por el cual evitó el juicio, el Príncipe Andrés cuenta con una popularidad nula dentro de los Windsor. Sin embargo, esto no parece ser un impedimento para los príncipes de Gales, que siguen tratando al duque de York con total normalidad y parece que poco les importa lo que puedan pensar los demás. No obstante, este acercamiento podría suponer una clara bajada en la impecable acogida con la que cuentan Kate y Guillermo para los británicos, que incluso está por encima de la de Camilla Parker y Carlos III.

Como no podía ser de otra manera, estas imágenes han sido duramente criticadas en diversas redes sociales. Hay quienes creen que el Príncipe Andrés sigue siendo un miembro muy querido dentro de la Familia Real; pero hay otros que piensan que el Rey Carlos prefiere que su primogénito se acerque a su hermano para que así su éxito merme y el suyo pueda ir aumentando.

Sea como fuere, si algo está claro es que no se trata del mejor fin del verano para el hermano del Príncipe Harry y su esposa. Hace tan solo unos días, ambos también tuvieron que hacer frente a comentarios negativos por no acudir a la final del Mundial de Fútbol Femenino, la cual ganó España contra Inglaterra. Una ausencia que no se justificó desde Kensington Palace y a la que el heredero al trono respondió admitiendo que sentía “no poder acudir”.

1 de 3 Kate Middleton y el Príncipe Guillermo han sido fotografiados junto al duque de York 2 de 3 El acercamiento al duque de York por parte de los príncipes de Gales ha sido criticado 3 de 3 A raíz de esta imagen, probablemente la popularidad del matrimonio merme