Los movimientos del príncipe Harry y Meghan Markle están siendo analizados con lupa y más aún después de que el hijo del príncipe Carlos confirmara su baja de la misa funeral en homenaje al duque de Edimburgo que se celebrará el próximo 29 de marzo (unos días antes de que se cumpla el primer aniversario de su muerte). El nieto de la reina Isabel II vuelve a desafiar a la monarca después de que tanto él como la exactriz estén en negociaciones para tener un importante papel en los Oscars.

La Academia de Hollywood le ha propuesto al príncipe Harry y Meghan Markle ser los presentadores del Oscar a la ‘Mejor Película’, según ha publicado ‘The Sun’. Los duques de Sussex tendrían así este importante papel durante la gran fiesta del cine que tendrá lugar el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. No sería la primera vez que se le ha ofrecido a la pareja tener un papel estelar durante la gala. Tal y como asegura el tabloide británico, la Academia se puso en contacto con ellos hace dos años. Por el momento, se desconoce si el matrimonio ha aceptado la proposición y habrá que esperar hasta la fecha para averiguarlo.

De la misma forma, cabe mencionar que en un principio la Academia había tomado la decisión de que entregaran el Oscar a la ‘Mejor Actriz’ para tener así un guiño con Meghan Markle por su enorme trabajo y dedicación a la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, el plan fue descartado debido a la nominación de Kristen Stewart en su papel en ‘Spencer’, una película sobre la vida de Diana de Gales.

Sin embargo, esta posible aparición está siendo un auténtico revuelo en Reino Unido debido a la presencia del príncipe Harry y su ausencia en el homenaje a su abuelo tan solo dos días después en Londres. Según una fuente cercana al matrimonio, el nieto de la reina Isabel II no quiere volar a su hogar porque no cuenta con la protección policial necesaria y prefiere «ponerse de pie frente a un gran público en el Teatro Dolby de Hollywood».

La decisión de no estar presente en la misa funeral de su abuelo se produce después de que el duque de Sussex llevara al Gobierno británico a los tribunales por su decisión de no proporcionales protección policial completa cuando visita Reino Unido. Sus abogados alegan que Harry «no se siente seguro» sin la protección de los agentes de Scotland Yard. Una baja que podría no ser la única. Según han apuntado varios medios británicos, la reina Isabel II podría quedarse en su residencia de Windsor y no hacer acto de presencia en el homenaje a su fallecido marido debido a sus delicado estado de salud.

La generosa donación de los Sussex al pueblo de Ucrania

Polémicas aparte, Harry y Meghan Markle están centrados en ayudar a los más necesitado y han alzado la voz para condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Los duques de Sussex han compartido un comunicado a través de Archewell, la fundación sin ánimo de lucro de la que son fundadores, en el que han hecho público la generosa donación que han hecho a varias organizaciones y medios de comunicación ucranianos para ayudarles. Además, también han lamentado la pérdida de un miembro de su comunidad de veteranos en Ucrania, que defendía a su país de un ataque.

«También rendimos homenaje a los valientes hombres y mujeres de nuestra comunidad mundial de veteranos, pasados y presentes, que llevan mucho tiempo protegiendo a sus países y familia con una fuerza y una determinación sin parangón. Mantenemos la esperanza de que te animes a actuar. Si puedes, esperamos que apoyes o amplíes sus esfuerzos», piden.

