Faltan muy pocos días para que el explosivo libro de memorias del Príncipe Harry llegue a las librerías. A pesar de ello, algunos ejemplares se han vendido por error y han provocado que muchas de sus revelaciones se hayan hecho públicas. El hijo menor de Diana de Gales ha contado su verdad sobre todo lo que ha vivido en algunos de los momentos más importantes para la Familia Real británica. Entre ellos, ha desvelado el gran secreto que escondía la boda entre Guillermo y Kate Middleton.

El 29 de abril de 2011, el Príncipe Guillermo y Kate Middleton sellaron su amor en una de las bodas más importantes para la Familia Real. Un día idílico que estuvo marcado por una gran mentira. El Príncipe Harry confirma que no fue el padrino oficial de su hermano. El hijo de Carlos III cuenta que todo fue un truco pensado en el «espectáculo» y para que todos pensaran en la unidad que había entre los dos hermanos. Al contrario de lo que nos hicieron pensar, fueron los amigos del ahora Príncipe de Gales, James Meade y Thomas Van Straubenzee, los verdaderos padrinos y los que dieron el tradicional discurso en la recepción. De la misma forma, el marido de Meghan Markle recuerda cómo fueron las horas previas a que su hermano hiciera su entrada en la Abadía de Westminster para darle el «sí, quiero» a Kate Middleton. En concreto, revela que su hermano mayor estaba «borracho con el ron de la noche anterior». «Hueles a alcohol«, le dijo en el coche y le ofreció caramelos de menta.

Por otra parte, Harry también recuerda que durante el día más especial de su hermano tenía la mente en otro lugar puesto que acudió al enlace con unas graves secuelas debido a la expedición que hizo al Polo Norte en marzo de 2021. «Se me congeló el pene. Papá estaba muy interesado y simpatizaba con la incomodidad de mis orejas y mejillas cortadas por la escarcha. Entonces, no quise hablar demasiado de mi pene. Al volver a casa me di cuenta de que estaba congelado. Mientras las orejas y las mejillas se estaban curando, el pene no. Se había convertido en un problema cada día más grande», llega a relatar.

El Príncipe Harry quiso cancelar la publicación de sus memorias

A lo largo de estos meses, han sido diversas las informaciones que han afirmado que el Príncipe Harry pidió retrasar la publicación de su libro de memorias debido a la muerte de la Reina Isabel II. En concreto, el nieto de la fallecida soberana quiso hacer una serie de modificaciones para proteger a su padre. Ahora, con algunas de sus revelaciones sacadas a la luz, parece que el hijo pequeño de Diana de Gales está arrepentido de haber escrito el libro. Así lo afirman en ‘The Times’, según fuentes cercanas a la editorial, y cuentan que el marido de Meghan Markle ha querido supervisar y llevar todo el control de sus memorias hasta el punto de pedir que despidieran a uno de los editores tras ver cómo sus hijos aparecían detrás de él en una videollamada de Zoom.