En su primer discurso como Rey, Carlos III nombró a su hijo mayor, Guillermo, y su mujer, Kate Middleton, como los nuevos príncipes de Gales, un título que él ha ostentado durante más de 50 años. Unos días después, tras su aparición triunfal junto a Harry y Meghan Markle, el heredero al trono se ha pronunciado por primera vez sobre el título que ha recibido y ha perfilado sus planes de futuro.

El príncipe Guillermo se siente honrado de haber recibido este título, según ha explicado en un comunicado el Palacio de Kensington después de que el hijo de Carlos III mantuviera una charla telefónica con el primer ministro de Gales, Mark Drakeford. «El príncipe y la princesa de Gales han reconocido su profundo afecto por Gales y recuerdan su primera casa familiar en Anglesey durante los primeros meses de la vida del príncipe George», expresan.

“El príncipe y la princesa pasarán los próximos meses y años profundizando su relación con las comunidades de Gales. Quieren poner de su parte para apoyar las aspiraciones del pueblo galés y destacar los desafíos y las oportunidades que tienen por delante», reza el comunicado. De la misma forma, el matrimonio se muestra con ganas para visitar pronto la nación: «Esperan celebrar la orgullosa historia y tradiciones de Gales, así como un futuro lleno de promesas. Buscarán estar a la altura de la orgullosa contribución que los miembros de la Familia Real han hecho en años anteriores«, aseveraban en el comunicado.

Este comunicado llega tan solo unas horas después de que Guillermo de Gales llamara a su hermano para invitarle a él y a su mujer, Meghan Markle, a que les acompañaran a saludar y dar las gracias a los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del castillo de Windsor. Según apuntan varios medios británicos, mantuvieron una reunión de 45 minutos en la que establecieron todos los detalles de su salida pública. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que no se producía desde el pasado 9 de marzo de 2020 con motivo del Día de la Commonwealth.

Así nombró Carlos III a su hijo como nuevo príncipe de Gales

«Como mi heredero, Guillermo ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, Tywysog Cymru, el país cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber», comenzaba diciendo.

El Rey también ha tenido palabras de cariño para Kate Middleton, la mujer de Guillermo, que hace unas horas la veíamos salir del Castillo de Windsor completamente devastada. «Con Kate a su lado, nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital», expresaba.