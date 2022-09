Este sábado, 10 de septiembre, ha tenido lugar en Londres la ceremonia de proclamación del Rey Carlos III. Se trata de un evento que se ha emitido por primera vez en televisión y al que han acudido importantes figuras política y sociales de Reino Unido. Además del hijo de Isabel II, Camilla ha sido otra de las grandes protagonistas de la jornada. La ya proclamada como Reina consorte ha estado muy pendiente de su marido y ha tenido unos significativos gestos con él.

Las miradas cómplices entre Carlos III y Camilla eran constantes. La ya proclamada reina consorte de Inglaterra ha estado muy pendiente de todo lo que ocurría y ha actuado como el mayor apoyo del monarca en el día de hoy en el palacio de St. James. Con el semblante serio y de riguroso luto, ha escuchado atentamente las palabras de todos los allí presentes y ha firmado la proclamación formal de ascenso al trono. En su discurso ante las autoridades, Carlos III también ha querido tener muy presente a su mujer y ha expresado el cariño que le tiene. Antes, a su entrada a la sala de, también hemos podido ver sus gestos de complicidad con Guillermo de Gales, quien se ha mostrado muy atento con ella y la ha acompañado y guiado en todo momento.

Hay que recordar que el hecho de que Camilla se haya convertido en reina consorte ha sido por expreso deseo de Isabel II. En concreto, la fallecida monarca emitió un comunicado con motivo de sus 70 años en el trono y declaró de forma tajante su deseo de que la mujer de su hijo también reinara llegado el momento.

Las palabras de Carlos III a Camilla en su discurso como Rey

Este viernes, Carlos III se dirigió a la nación y dio su primer discurso como Rey tras la muerte de su madre, Isabel II. En sus palabras, el soberano quiso mencionar a Camilla. «Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros. Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camilla», expresaba e insistía que estaría a las alturas de las circunstancias.