Carlos III sigue sumando nuevas polémicas a su reinado. Aunque solo lleva unos días como Rey de Inglaterra ya ha tenido varias salidas de tono que le han hecho copar titulares, de hecho, seguro que los lectores recuerdan la última. Al mancharse de tinta dijo «que todo era apestoso» y se levantó de forma brusca de su asiento, dándole igual que estuviera siendo captado por las cámaras. Poco después ha sido pillado dando la mano a muchos británicos que le querían ofrecer sus condolencias en persona tras el fallecimiento de la Reina Isabel, un momento que demostró que estaba siendo agradecido. No obstante, de nuevo ha tenido un gesto que le ha convertido en el centro de las críticas. Muchos le acusan de racista y es que tras dar la mano a varios ciudadanos, cuando llega a un hombre negro gira la cara y evita estrechar su mano, detalle que por supuesto no ha pasado desapercibido.

Vídeo: Redes sociales

En las imágenes que ya son virales, se puede ver al rey Carlos III hablando con el pueblo, conversando de forma distendida y dándoles la mano. Es justo cuando llega el turno de un ciudadano negro cuando gira la cara, habla con un miembro de seguridad y evita detenerse delante de él. Si bien esta persona anónima insistió y no quiso quedarse sin un apretón de manos, lo cierto es que tan solo logró acariciarle. Solo 15 segundos bastan para resumir este momento que ahora es noticia, pues muchos desaprueban su actitud.

Hay quien está mostrando su descontento en el universo 2.0 y, aunque Carlos III no se ha pronunciado, este instante está generando una gran controversia. Eso sí, también hay quien apunta a la posibilidad de que haya sido mera casualidad y que el actual monarca haya girado la cara tan solo para hablar con sus escoltas y no para tener este feo con nadie. Solo lleva unos días al mando de la corona, pero ya ha copado titulares por nada que tiene que ver con su papel como Rey y sí con su actitud. No todo el mundo comprende su comportamiento y se tiende a compararle con su madre, a quien fue muy difícil ver en un renuncio de este estilo.

Sus llamativas excentricidades

En estos días han visto la luz algunas de sus excentricidades, llamativas rutinas que también le han puesto en el foco de atención. Exige que el agua de la ducha esté a una temperatura determinada, la toalla colocada del mismo modo para que él pueda secarse de manera cómoda, su mayordomo debe dejarle lista la pasta de dientes en su cepillo y que mida 2,5 cm y su pijama debe estar previamente planchado.