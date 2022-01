En estos días casi no se habla de otra cosa en los mentideros reales: el posado de Kate Middleton con motivo de su 40 cumpleaños ha levantado una ola de comentarios y análisis. ¡Pero queremos saber más!

A falta de que la propia protagonista cuente algo más, lo cual es improbable, el testimonio más interesante al respecto nos lo brinda el fotógrafo que captó sus tres históricos retratos. El italiano Paolo Reversi, un afamado profesional de 74 años, ha hablado para contar cómo se hicieron, las ideas que traía la duquesa de Cambridge y la impresión que esta le causó… Un testimonio de primera mano que nos regala otra imagen de Kate fuera del marco oficial.

El fotógrafo ha concedido una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, en el que explica la intrahistoria de la ya famosa sesión. Su primer encuentro, según relata, se produjo el pasado noviembre en el palacio de Kensington, residencia oficial de los duques de Cambridge, a la hora del té, a las cinco de la tarde.

Kate Middleton estaba nerviosa, ya que Reversi es un veterano fotógrafo de moda y celebridades que ha trabajado con los nombres más grandes, desde Kate Moss, Naomi Campbell y Carla Bruni (abajo con él en la foto) hasta Madonna, Rihanna y Sting. Él asegura que una vez que intercambiaron las primeras impresiones y empezaron la sesión, «todo fue muy fácil».

La esposa del príncipe Guillermo es una apasionada de la fotografía y, de hecho, suele ser ella misma la que retrata a su familia en las ocasiones especiales ejerciendo de ‘profesional’ y compartiéndolo en sus redes sociales oficiales. Además, es la presidenta de honor de la National Portrait Gallery de Londres, donde precisamente irán a parar estas tres nuevas fotografías suyas.

Así pues, la duquesa no venía de nuevas y, además, tenía algunas ideas para el fotógrafo. «Para inspirarme, Kate me mostró algunas reproducciones de piezas de pintores como Dante Gabriel Rossetti y Sir David Coyle Burne-Jones, pero después de todo siempre he sido un prerrafaelita». Se refiere al movimiento artístico de mediados del siglo XIX, que tenía al Renacimiento y la Antigüedad como grandes referentes.

En cuanto a la musa protagonista, Paolo Reversi se deshace en elogios: «Es una mujer agradable y cálida, que facilita las cosas y respeta el trabajo de los demás. Rezuma alegría de vivir. Es abierta, generosa, brillante. Creo que puede traer mucha esperanza a Inglaterra y al mundo entero».

Pero, como era de esperar, la sesión dio mucho más de sí que esos tres únicos retratos: «Al final, las fotos llegaron hasta las setenta. La primera selección la hice yo. Ella tenía alrededor de diez que eran sus favoritas, entonces sacamos mis tres preferidas y una suya. La primera oficial (el primer plano en sepia con Kate sonriente) es tanto su favorita como la mía. De todos modos, Kate fue menos decisiva que yo en la última criba».

Otro aspecto muy comentado han sido los looks de Kate Middleton: «La diseñadora Sarah Burton (creadora de su vestido de novia y responsable de la firma Alexander McQueen) escogió los vestidos: solo uno era rojo y los otros en color neutro. Para el retrato oficial ella se puso el de organza, casi como una bailarina. Al final quise tomar varias fotografías de ella en movimiento, así que con esa amplia falda le pedí que bailara frente a mi objetivo, una especie de vals más rápido mezclado con un poco de rock’n’roll«.

El fotógrafo señala que toda la sesión se hizo «con luz natural. Ella llevaba muy poco maquillaje, sin un peinado elaborado, unos sencillos pendientes de perla, un anillo… El foco era el rostro de Kate, sus ojos y su sonrisa. No la quería ‘señora duquesa’, demasiado formal, sino más pura y lo más contemporánea posible, pero también eterna».

La cuestión es si alguna vez veremos esas otras fotos de Kate bailando. Serían un documento gráfico de lo más interesante…