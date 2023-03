El Príncipe Harry aparece por sorpresa en Londres para acudir a los tribunales

¡El Príncipe Harry está en Londres! Para sorpresa de todos, el hijo pequeño del rey Carlos III se ha dejado ver en la capital del Reino Unido sonriente y saludando a la prensa. ¿El motivo de su inesperada aparición? Estaba convocado a asistir al primer día de la audiencia preliminar en el caso contra él y otros rostros conocidos británicos contra "Associated Newspapers Limited", el editor del diario 'Daily Mail', por violación de la privacidad. Su presencia en la ciudad parece toda una declaración de intenciones después de que anunciara su intención de cambiar el "panorama de los medios británicos".

Así, el duque de Sussex ha llegado al Tribunal Supremo para asistir a la vista de su última demanda judicial. Junto a otros famosos de su país han presentado una demanda contra Associated Newspapers, editora del 'Daily Mail', por presunta recopilación ilegal de información en sus cabeceras. A su llegada a los juzgados se le ha visto flanqueado por personal de seguridad. Y, tal y como recoge 'The Mirror' ha dado los "buenos días" a los fotógrafos y reporteros que le esperaban. Incluso casi llega a chocarse con un fotógrafo antes de entrar en el edificio. Es la primera vez que Harry regresa al Reino Unido desde el funeral de la difunta Reina en septiembre. Y lo hace de manera totalmente imprevista, ya que se esperaba que compareciera ro videollamada desde su casa en Montecito, en California.

Entre los famosos que han puesto una demanda común contra el conocido tabloide británico también figuran el músico Elton John y su marido, David Furnish, y las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, ex de Jude Law. "Hay pruebas convincentes y muy preocupantes de que han sido víctimas de horribles actividades delictivas y violaciones graves de la privacidad" por parte de ANL, también editora del dominical 'The Mail On Sunday', aseguran sus abogados. El príncipe Harry ha elegido el mismo bufete de abogados que Sadie Frost, Hamlins, que en un comunicado aseguran que sus clientes han tomado medidas porque habían sido víctimas de una “actividad delictiva abominable”. Entre las acusaciones de este despacho se incluyen “la contratación de investigadores privados para colocar en secreto dispositivos de escucha dentro de los automóviles y hogares de las personas”, además del “encargo de personas para que escuchen y graben las llamadas telefónicas privadas y en vivo de las personas mientras se llevan a cabo”.

Harry y Meghan no han confirmado aún si asistirán a la coronación de Carlos III

También acusan a ANL, el grupo editorial al que pertenece el 'Daily Mail', del "pago de policías, con vínculos corruptos a investigadores privados, por información privilegiada y sensible”, además de "la suplantación de identidad de personas para obtener información médica de hospitales, clínicas y centros de tratamiento privados mediante engaño". Incluso denuncian "el acceso a cuentas bancarias, historiales crediticios y transacciones financieras por medios y manipulaciones ilícitas".

El sorprendente regreso del Príncipe Harry se produce casi tres meses después de que destapara la polémica decisión de su padre, quien ha dado orden de desalojo para que Harry y Meghan dejen de disfrutar de Frogmore Cottage, la residencia en la que vivían antes del 'Megxit'.

