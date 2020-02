8 La supuesta víctima del duque de York, amenazada de muerte

Virginia Giuffre, la mujer que denunció al Príncipe Andrés de supuesto abuso sexual, ha asegurado recientemente haber recibido amenazas de muerte: «Quiero dejar constancia pública de que de ninguna manera o forma me voy a suicidar. Lo he hecho saber a mi terapeuta y a mi médico general. Si algo me pasa a mí, no quiero que mi familia deje que esto se olvide y quiero que me ayudéis a protegerlos. Hay mucha gente malvada que quiere verme callada».