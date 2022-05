Muchas han sido las noticias desagradables que Buckingham ha tenido que encajar con deportividad y sabiendo que no han hecho del todo bien las cosas, especialmente en aquellos asuntos en los que el príncipe Andrés entra en juego y todos se afanan para que el escándalo no ocasione demasiados estragos. Pero ahora llega el momento de celebrar y es que la Reina Isabel II de Inglaterra quiere por fin ser la protagonista, que sus colaterales den un paso atrás para no robarle brillo y festejar como se merece su Jubileo de Platino, que conmemora los 70 años que la soberana lleva en el trono, soportando el peso de la corona. Un despliegue de actividades que vivirá su gran momento popular en torno a una mesa de medio kilómetro de largo. La soberana no ha escatimado en gastos y ya ha pensado en todos los detalles.

El Jubileo de Platino de la Reina Isabel II es una fecha histórica para el Reino Unido y todo el pueblo está ansioso para que comiencen los faustos que se han orquestado para la celebración. En los últimos meses el foco se ha vuelto a centrar en la salud de la soberana, que le ha obligado a ausentarse en algunos actos oficiales y relajar, en parte, el ritmo de trabajo. Pero ahora quiere estar al pie del cañón y dejar que las habladurías sobre su estado de salud se caigan por su propio peso para demostrar que aún tiene fuerzas para seguir en el trono. Algo que tendrá lugar con la celebración del Jubileo de Platino, del cual ya han comenzado a deslizarse algunos detalles y que supondrá una nueva oportunidad de ver a los duques de Sussex en suelo británico y al lado de su familia, en un acto oficial, con todo lo que esto conlleva.

Está previsto que el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II de Inglaterra comience el 2 de junio y se extienda hasta el próximo día 6. Cuatro días de festejos en los que el país se engalanará con los colores patrios para asistir a los más de 1.500 eventos públicos y 2.000 fiestas que se están preparando para animar las calles de todo el Reino Unido y no solo de su capital. Una celebración a la que se le unirá la de su cumpleaños, que fue en abril, pero que se festejará oficialmente con el tradicional desfile del Trooping the Colour. Y es que el baile de fechas no les es incómodo, teniendo en cuenta que ya el aniversario de su llegada al trono fue en febrero, pero al coincidir con el mes en el que falleció su padre, el Rey Jorge VI, ella prefiere no hacer coincidir. Sea como fuere, sin importar el retraso, este acontecimiento será muy bien recibido por parte de los ciudadanos, dado que será la primera gran fiesta que se celebra con normalidad desde que estallase la pandemia en 2020.

Está previsto que participen 1.400 soldados en distintas actividades que se repartirán por todo el territorio del Reino Unido, a lo largo de los cuatro días en los que se desarrollará en Jubileo de Platino de la soberana. Un espectáculo que muy pocos quieren perderse, a tener en cuenta que las entradas para ocupar los palcos en The Mall están agotadas desde hace semanas, teniéndose que conformar el resto con disfrutarlo desde la televisión, dado que será retrasmitido en directo. Especial atención está acaparando la fiesta que tendrá lugar el próximo 4 de junio en el palacio de Buckingham, en el que se esperan grandes nombres del mundo del espectáculo, como el grupo Queen o Rod Stewart, entre otros muchos rostros conocidos, aunque por el momento han querido mantener la lista en secreto.

Pero no solo ver a la reina Isabel II celebrando sus 70 años en el trono es un reclamo para el público. También el ver al príncipe Harry de nuevo entre su familia en Londres o ver un desfile improvisado de estrellas británicas. Pero si hay una convocatoria organizada en estos festejos que ha contado con gran respaldo por parte del pueblo este es el almuerzo popular que se prepara y con el que desean batir un récord mundial al picnic más grande jamás celebrado con una mesa de medio kilómetro de largo. Para hacerse a una idea de la magnitud del evento, ya se han apuntado 60.000 personas que organizarán comidas y barbacoas para dar buena cuenta de manjares varios. Lo que haga falta por brindar por la longevidad de la Reina Isabel II, que desde el 2 hasta el 6 de junio celebrará junto a su pueblo sus 70 años en el trono.