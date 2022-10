En el 70 aniversario de su llegada al trono, la Reina Isabel II expresó su firme deseo de que Camilla fuera considerada Reina consorte una vez que su hijo, Carlos III, accediera al trono. Y así ha sido tras el fallecimiento de la soberana el pasado 8 de septiembre. Sin embargo, el término «consorte» podría dejar de utilizarse tras la coronación del padre de Guillermo y Harry el próximo 6 de mayo de 2023.

El Palacio de Buckingham quiere eliminar, poco a poco y de manera discreta, el término de «consorte» para que antes de que tenga lugar la coronación Camilla sea llamada solamente «Reina». Así lo ha revelado ‘The Telegraph’ y señalan que la decisión dependerá, en última instancia, de la aceptación de la mujer del Rey de Inglaterra por parte del público en los próximos meses.

Por ello, se espera que haya una transición natural y que simplemente se adopte el título de forma simple y abreviado de ‘Reina Camilla’. Hay que recordar que las consortes de los monarcas británicos anteriores, la reina madre, la reina María y la reina Alexandra, recibieron el mismo trato. Camilla será coronada al lado de Carlos III el próximo 6 de mayo.

Hace unos meses, con motivo de su 75 cumpleaños, Camilla concedió una entrevista en la que ya hablaba de qué haría cuando fuera Reina consorte. Entonces, aseguró que seguirá con sus labores de ayuda a mujeres maltratadas puesto que considera que «aún queda mucho que hacer». Además, también seguirá volcada en sus labores con los refugiados que viven en el sur de Londres.

Las palabras de Carlos III a Camilla en su discurso como Rey

Carlos III se dirigió a la nación y dio su primer discurso como Rey tras la muerte de su madre, Isabel II. En sus palabras, el soberano quiso mencionar a Camilla. «Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros. Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camilla», expresaba e insistía que estaría a las alturas de las circunstancias.