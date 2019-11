10 Una amistad peligrosa de 20 años

Andrés conoció a Jeffrey Epstein a través de una compañera de estudios de Oxford en 1999. En 2006, cuando saltó el primer caso de abusos sexuales a una menor por parte del financiero, el príncipe no rompió su amistad con él, e incluso le invitó al 18 cumpleaños de su hija Beatriz en el castillo de Windsor. «De verdad que no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos cuando se cursó la invitación», respondió. Epstein fue arrestado 8 días después de la fiesta. Y añadió que cesó su contacto con él a partir de ser consciente de la investigación. Y que no volvió a hablar con él hasta 2010, fecha en la que fueron fotografiados dando un paseo por Central Park, después de que el magnate saliera de prisión.