8 Cómo sería la relación de Beatriz de York con su suegro

A comienzos del mes de marzo saltó la noticia de que Beatriz de York todavía no conocía a su suegro, Alessandro Mapelli. El padre del novio quiso explicar el motivo: “La última vez que vi a Edo fue el otoño pasado, justo antes del anuncio del compromiso. Edo viaja mucho y está muy ocupado con su trabajo. Todavía no conozco a Beatriz y no sé cuándo podré conocerla. Pero estoy deseando que llegue la boda”.