La Reina Letizia está hoy con el Rey Felipe en Tui (Pontevedra) para hacer entrega del Premio «Escuela del Año 2020» concedido por la Fundación Princesa de Girona al Centro Rural Agrupado «Mestra Clara Torres». Un acto de día para el que Letizia ha apostado todo al rosa con uno de sus trajes más vistos de la historia: el de Hugo Boss con chaqueta ‘oversize’ y pantalón recto tobillero. Si a esto le añadimos sus famosos zapatos de tacón cuadrado, ¡voilà! Habemus look ejecutivo, pero con giro romántico.

Los Reyes han empezado la visita en dos de las escuelas que forman parte del centro, en Baldráns y Pexegueiro. A su llegada hemos visto cómo Letizia se las ha visto un poco complicadas para caminar con tacones por el entorno ajardinado.

Y eso que sus zapatos de puntera rosas, también de Hugo Boss, tienen un tacón bien ancho. No queremos imaginarnos unos estiletos de aguja metidos entre el césped y la tierra… En su día los bautizamos como «zapatones» por su estructura sólida y contundente. Una vez los combinó con un vestido de flores de Zara, pero no funcionaron. Está claro que pertenecen a este conjunto hasta que no nos ofrezca una opción mejor.

Una vez superado este leve inconveniente, nos centramos en este nuevo estilismo. ‘Nuevo’, aunque ya es un viejo conocido entre nosotros. Este traje de chaqueta lo estrenó en diciembre de 2019 para acudir a un acto en el Museo del Prado y, desde entonces, se lo ha puesto hasta en siete ocasiones con esta. ¡Amortizadísimo!

Es uno de sus favoritos, si no no se explica. Y la verdad es que siempre nos ha gustado. Su línea moderna lo hace ideal para cumplir elegantemente con diversos compromisos sin renunciar a la comodidad.

Eso sí, para variar hoy la Reina ha introducido un nuevo elemento: un top de punto fino de cuello redondo con ligero fruncido. Y rosa para más señas, atreviéndose con un look monocolor de plena tendencia.

La Reina Letizia se ha hecho una coleta alta y se ha puesto sus pendientes de aro que simulan el bambú. También son conocidísimos entre nosotros. Ha prescindido de cartera o bolso, como suele hacer siempre que tiene que moverse y estar en contacto con la gente.

Si hemos de ponerle nota, por aquello de encontrarnos en un ambiente escolar, le vamos a dar un notable valorando el riesgo del rosa ‘a full’. Un tono dulce por excelencia que viene perfecto para estar entre niños.

Los Reyes se han encontrado con un grupo de pequeños, con los que se han mostrado muy cariñosos, incluyendo unos mini chefs. Posteriormente han recorrido las instalaciones. El premio de la FPdGi reconoce a este centro rural de Galicia por «hacer visible el esfuerzo de centros educativos que apuestan por el desarrollo del talento y la innovación en favor de una sociedad más justa, solidaria y sostenible».