Fue aterrizar en Mallorca y ¡boom! La Reina Letizia nos brinda la primera sorpresa estupenda con un look de impacto, aunque sencillo a más no poder. Esa es su enorme virtud. Sí, porque con un vestido lencero negro, la consorte conquistó una noche de cine.

La consorte reaparecía para clausurar el Atlàntida Mallorca Film Festival, tal y como hizo el año pasado y que va camino de convertir en tradición. Esta vez entregó el premio de honor a toda su carrera a la actriz francesa Isabelle Huppert (la pasada edición fue para Judi Dench). Cine y Letizia, excelente combinación. Con este evento la Reina daba por inaugurada sus vacaciones oficiales en la isla balear.

Como os decíamos, brilló en la noche palmesana, brilló mucho… Y todo gracias a una pieza que atesora grandes cualidades: el corte al bies, el largo al tobillo, el escote tipo tank, sin mangas y con las sisas metidas hacia dentro, el tejido de seda que nos recuerda al satén… En resumen, un glamour reinventado con naturalidad que le quedaba como un guante.

El modelo es de la firma sueca &Other Stories y seguro que muchas ya lo estáis buscando. Otras fuentes apuntan a un vestido de Zara del año pasado (¡de 23 euros!).

¡No puede ser más favorecedor! Aunque hemos de reconocer que quizás no es apto para todas las figuras. Este diseño requiere estar en forma para no marcar lo que no queremos marcar… La clave está en que no se ajuste del todo a la figura, o de lo contrario se notaría la ropa interior. A Letizia le potencia sus hombros y brazos, tan tonificados y definidos desde hace años. Si, como es su caso, encima se pone una cremita con destellos dorados sobre su asentado bronceado… la magia es completa.

Por otra parte, el otro gran acierto de la Reina con este look son los complementos, directamente sacados del baúl de los recuerdos. Una cartera con pedrería de Mango y unas sandalias planas con tiras y también detalles de pedrería de Magrit, ¡que tienen diez años! Letizia da en la diana con este calzado, aparcando los taconazos y las consabidas alpargatas (para un acto de noche, mejor que no). Estaba guapa, favorecida y chic.

Esta tarde veremos a la Familia Real al completo posando en Valldemossa. Y el próximo jueves los Reyes se preparan para otro evento importante en la isla (aquí os lo contamos todo). Lo último que sabíamos de la Reina y sus hijas es que, como contó SEMANA en exclusiva, acudieron el pasado viernes al concierto de Harry Styles en Madrid. Dentro de unas horas tendremos otra oportunidad para ver si la Reina continúa en racha.

De momento, seguid deslizando para ver todos los detalles del magnífico primer look mallorquín de la Reina Letizia.