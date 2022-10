Un año más llegan los Premios Princesa de Asturias, una cita cultural al más alto nivel que sirve a la Familia Real para reencontrarse con el afectuoso pueblo del Principado. La Reina Letizia, además, lo hace también con sus raíces y eso siempre es muy especial. En el capítulo de moda también se reserva algunos de sus mejores golpes de efecto del año. La ocasión lo merece. Es tradición repasar todos los looks que ha lucido en este evento, ciñéndonos a la ceremonia de entrega de los galardones, para lo cual sube puntos con vestidazos y joyas de altura. Aquí todas las pruebas…

La Reina Letizia debutó en 2004, siendo aún Princesa de Asturias y solo cinco meses después de su boda con el entonces Príncipe Felipe. Entonces llevó un vestido con abrigo a juego en color crema. Muy serio para su edad. Y de Felipe Varela, el diseñador que durante todas las ediciones posteriores se encargaría de crear para ella modelos exclusivos. Uno de los momentos más esperados es cuando baja del coche oficial y pasea por la alfombra azul frente al Teatro Campoamor de Oviedo.

Varela le tomó las medidas hasta que 2020 Letizia, por primera vez, no estrenó un diseño suyo. Se saltó una tradición no escrita reciclando un precioso vestido azul con gran detalle de flor de Delpozo. Era el año de la pandemia y la ceremonia tuvo que celebrarse con una versión muy reducida, todos con mascarillas y demás restricciones. Su gesto de sobriedad se entendió perfectamente.

En 2021 la tónica se repitió. La Reina se alejaba ¿definitivamente? de los brazos de su antaño ‘modisto de cabecera’. En su lugar se decantó por uno de los mejores looks de su historia con un vestido negro con vuelo y adorno de lazos en la falda de la firma The 2nd Skin Co. La misma de la que en 2019, para el concierto del día antes de la gala, se desmarcó enfundándose un corsé rosa de plumas.

En estos dieciocho años acudiendo a este evento (solo faltó en 2005, ya que estaba a punto de dar a luz a su primera hija, la Princesa Leonor), su evolución de estilo ha sido alucinante. De menos a más, y con algunos modelos verdaderamente impactantes e inolvidables. En su última aparición pública antes de los Premios Princesa de Asturias 2022, la consorte nos dejó boquiabiertos mostrando su espalda al aire. ¿Seguirá la Reina Letizia por la senda del atrevimiento?

