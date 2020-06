Los Reyes Felipe y Letizia se han citado esta tarde en el Museo del Prado no para ver sus maravillas artísticas (o no solo), sino para apoyar el lanzamiento de la campaña ‘Spain For Sure‘, «España, seguro que sí», destinada a promocionar el turismo en España con toda la seguridad en la era post Covid-19. No podía haber un escenario más apropiado para esta causa. La Reina también ha querido estar a tono y darlo todo con su look, haciendo, cómo no, esa tan importante Marca España a través de la moda. Y atención: ¡vuelve al rojo!

Aquí puedes ver la visita de los Reyes en vídeo:

Sí, el dato es muy importante más allá de la frivolidad. Letizia recupera el rojo, su rojo fetiche, y se anima con el color de la pasión después de muchos meses casi en fundido a negro. Además estrena. Un vestido midi súper femenino, confeccionado en un tejido fluido y suave. De manga larga con botones (¿podría ser una blusa?), que se mete por debajo de una falda ajustada en las caderas de línea A. que presenta un leve drapeado en el frente.

Claramente nos recuerda a otros modelos parecidos que ya tiene, incluso en la gama de color, pero no podemos más que recibirlo ¡con los brazos abiertos! Sin ir más lejos, es prácticamente calcado a aquel Total Red que lució en la inauguración de ARCO 2018. Por cierto, un diseño que sigue perteneciendo al cajón de los misterios. ¿Será este hermano de aquel?

En todo caso, muy bien por la Reina Letizia apostando de nuevo por looks con alegría y ganas. Hoy tocaba promocionar el turismo, donde nos jugamos mucho. El propio Don Felipe lo ha dicho durante este evento: «No creo exagerar si digo que hoy la Reina y yo, al volver al Prado, sentimos y compartimos una emoción muy especial. Estamos atravesando tiempos muy difíciles, marcados por el dolor y la lucha contra un enemigo invisible y muchas veces implacable…». Para él esta campaña «es expresión de la energía y fortaleza de nuestro país» y en la que se pone de manifiesto «nuestra capacidad de superación. La voluntad de mirar hacia adelante afirmando el carácter vital, acogedor y abierto de los españoles«. Para terminar afirmando: «Juntos, con realismo y coraje, sabremos salir adelante y colocarnos en el buen lugar que como nación nos merecemos».

A tres días de que España abra sus fronteras con el resto de países europeos del espacio Schengen, salvo Portugal, que será el 1 de julio, los Reyes trabajan codo con codo para que el turismo continúe siendo una de las grandes fuerzas motoras de nuestro país.