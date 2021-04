Un doble compromiso de tarde obliga a la Reina Letizia a sacar sus mejores armas con un estilismo en blanco y negro… ¿Pero gana?

Doble cita esta tarde para la Reina Letizia junto al Rey Felipe. De modo que tenía todo un reto por delante: ¿cómo cumplir con ambos compromisos con un solo look? Primero, una audiencia con Hugh Elliot, embajador del Reino Unido e Irlanda del Norte en España, en el palacio de La Zarzuela, para trasladarle sus condolencias por la muerte del duque de Edimburgo; y acto seguido, directos al acto de presentación de la nueva marca Ifema. La resolución del ‘conflicto’ de estilo ha sido así…

Nos quedamos ayer con una Letizia en rojo Roberto Torretta (su precioso traje de chaqueta), haciendo todo un ‘statement’: poderosa y femenina al mismo tiempo. Esta vez ha preferido una gama cromática más discreta. Un blanco y negro que no comprometía demasiado. Bien para trasladar un pésame; correcto para el compromiso posterior. Otra cosa es que el conjunto en sí convenza.

A saber: un top ajustado negro de punto con cuello subido y sin mangas. Sin mangas, insistimos. Y una falda de vuelo blanca, también de punto, con efecto pinzas por la parte superior. Nos recuerda a otros diseños de su vestidor de Carolina Herrera. Por último, Letizia se ha puesto un cinturón de piel con doble hebilla de Burberry, que hemos visto bastante en recientes apariciones.

¿Por qué decimos patinazo? En sí nada que objetar a estas prendas, si bien lo de llevar los brazos al aire con este tiempo quizás es demasiado apresurado. De acuerdo en que la Reina tiene los músculos en forma (ya los descubrió en Andorra con el corsé de plumas), pero aquella era una cena oficial. En esta ocasión parece que se ha pasado de frenada.

Los salones de Manolo Blahnik y la cartera con cordón dorado vertical de Nina Ricci completan el estilismo. Ah no, no nos olvidamos de los pendientes. Para subir un poco el tono, la Reina Letizia ha escogido unos largos de brillantes. El toque de lujo que podría elevar el look de la medianía a la excelencia, pero que no pegan demasiado con el resto.

Hoy ha muerto el empresario Mariano Puig, a los 93 años, quien fuera presidente del grupo del mismo nombre. Recordemos que a Puig pertenece Carolina Herrera, una de de las firmas favoritas de la consorte desde hace varias temporadas, tomando la delantera a los antes omnipresentes Felipe Varela y Hugo Boss.

Y seguimos ruta. La Reina Letizia presidirá el jueves el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona en la categoría Social. Seguiremos desgranando lo que nos tiene reservado en una de las semanas más completas de agenda que se recuerdan.