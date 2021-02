La Reina Letizia acude a una cita de tarde sin abrigo, reciclando una de sus faldas más bonitas, que comparte con otras dos famosas ‘royals’.

La Reina Letizia ha acometido un compromiso de tarde, lo cual ya nos cambia un poco los esquemas, de tan acostumbrados como estamos a los actos de mañana. Y hablando de esquemas, ¡su atuendo nos los ha roto por completo! En esta ocasión ha acudido con el Rey Felipe a la presentación de las «Becas de la Cooperación Española #BecasQueCambianVidas», en el Palacio de Viana de Madrid. Cuando ha aparecido en la puerta del lugar, lo primero en lo que nos hemos fijado es en que la Reina iba a cuerpo, y no solo eso. Ni abrigo ni jersey ni nada, ¡en manga corta! Pasamos a contaros todo.

Doña Letizia ha sido valiente, casi temeraria, porque no es que el día en la capital haya sido especialmente frío, pero recordamos que seguimos en invierno y no da para tanta ligereza. Pensamos, eso sí, que al bajar del coche y entrar directamente al edificio, ha preferido dejarse de abrigos con los que luego hay que cargar. Su look, parte metereológico aparte, ha sido adecuado, elegante y reciclado con alguna sorpresa.

LA FALDA QUE COMPARTE CON LAS PRINCESAS MARY Y SOFIA

La pieza que centraba todo el estilismo era su falda midi de corte lápiz azul cielo, de Hugo Boss. Sí, la misma que comparte con Mary de Dinamarca y Sofía de Suecia. Hace relativamente poco la recuperó para una audiencia en La Zarzuela (abajo la veréis). Su tiro alto, marcando cinturita, la convierte en una prenda ganadora.

Por arriba Letizia lucía una blusa satinada en azul marino, con un original detalle de vuelo en las mangas y el escote en pico, claramente inspirado en los años 30, una de las épocas con más glamour en el vestir. ¡Además es de estreno! Parece que la Reina se va animando con las novedades (su último vestido de Massimo Dutti rebajado nos encantó).

A los pies, unos salones altísimos con tira cruzada en azul marino también, de Magrit (los tiene igual en color piel). Y en la mano, una cartera al tono con el resto del conjunto. De tan práctica y austera que se ha vuelto, también se estaba olvidando un poco de este complemento. Por último, destacaremos la melena suelta de la Reina, con su vistoso mechoncito de canas a un lado. En resumen, nos ha gustado este look tan ‘effortless’ que se dice, como sin esfuerzo, pero con buenos resultados. Y la pildorita del estreno del top nos sienta fenomenal. Solo deseamos que la Reina Letizia no se pille un resfriado…