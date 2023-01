Los Reyes han vuelto a FITUR, una cita que regresa tras la pandemia en todo su esplendor y sin restricciones. Saben bien el escaparate que representa el turismo para España, potencia mundial en este terreno, y cada año cumplen encantados con esta cita. La Reina Letizia suele darnos alguna sorpresa de estilo en esta feria y esta edición lo ha vuelto a hacer: ¡su nuevo jersey con cuello romántico es una delicia!

Sus Majestades han retomado su agenda conjunta tras asistir, el pasado lunes 16 de enero, al funeral de su tío Constantino de Grecia. Esta vez les esperaba algo mucho más placentero. Y un recorrido previsto por FITUR de lo más intenso: han comenzado como siempre en varios stands, como el de Iberia, para continuar por los pabellones de Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía, Guatemala (país invitado de esta edición), Italia y la India. Toda una ‘vuelta al mundo’ para la que la consorte, en particular, necesitaba cierta comodidad. Y la ha tenido, pero sin renunciar a un look muy chic.

Como decimos, empecemos por este jersey de estreno: de punto negro, con escote a pico y manga francesa, su punto distintivo es el cuello blanco XL con bordados. Esta es una tendencia que lleva un par de temporadas en liza y ya nos extrañaba que la Reina no se sumara a ella. La originalidad es que no se cierra del todo, dando aire al cuello, que de esta manera queda adornado, pero también estilizado. Es una tendencia muy romántica, que nos retrotrae también al siglo XVII con aquellos maxicuellos y en particular a los flamencos de Flandes.

La Reina Letizia lo ha combinado con unos pantalones tobilleros negros, también nuevos, con cinturón con hebilla incorporado. Y por último, unas botas de tacón cuadrado. Ahí volvemos al tema de la comodidad. Durante más de una hora los Reyes tenían que recorrer muchos metros para ir de un stand a otro. Los taconcitos son muy monos, pero algo inviables para este propósito, y más con la dolencia de pies de la soberana.

Por lo demás, el look resultaba de lo más juvenil gracias a su coleta alta. También lucía los pendientes ‘de daga’ de Gold&Roses y su anillo con mensaje de Coreterno. Intuimos que ha llegado a Ifema con alguna prenda de abrigo y quizás un bolso, pero se ha desprendido de ambos para este ‘viaje’. Mejor ir ligera de equipaje…