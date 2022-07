Estos pendientes de aro grandes se han convertido en los favoritos de la Reina Letizia (con permiso de los aritos de efecto bambú). Lo cierto es que apoyan el look con armonía y sin interferir con otros colores. En su mano no faltaba su inseparable anillo de Karen Hallam. El blanco y el dorado hacen una pareja estupenda. El pelo, suelto y con la raya ligeramente desviada desde el centro. Letizia no se ha complicado y ha acertado.