El otoño ya está aquí, aunque la Reina Letizia parece que no se ha enterado. Y es que sí, despistan y mucho estos días soleados y las temperaturas más propias del verano. Es por eso por lo que ella todavía no ha lucido verdaderamente un look de la estación. Es más, en sus últimas apariciones públicas, Letizia ha seguido saliendo con los brazos al aire. No se le puede reprochar.

Pero el tiempo es inexorable y ella también tendrá que rendirse a las evidencias: hará más fresquito y tendrá que acoplar su vestuario a la situación. Para esta época que llamamos de "entretiempo", la Reina tendrá que echar mano de las socorridas chaquetas. Un recurso perfecto para realizar la transición desde los vestidos sin mangas hacia los cálidos abrigos invernales. Y para eso ella cuenta con un envidiable fondo de armario que pasamos a revisar.

La Reina Letizia ha ido acumulando una cantidad ingente de chaquetas (americanas, blazers, rebecas, cazadoritas...) a lo largo de su vida oficial. Estas piezas son su mejor aliado para ir adecuada, cómoda y elegante sin arriesgar demasiado. Cuando el frío no es suficiente, pero tampoco puedes ir a cuerpo. Así que es hora de refrescar las perchas de la temporada y empezar a elaborar nuevos estilismos reciclando diseños que, combinados de otra manera, pueden ser bastante resultones.

No hablamos estrictamente de los trajes ejecutivos de dos piezas (de los que la Reina Letizia tiene mil), sino de las chaquetas en sus diferentes versiones que, digamos, pueden ir por libre. En ese sentido, la Reina tiene a su disposición chaquetas que van desde el estilo más clásico de americana hasta chaquetas confeccionadas en tweed, con aires étnicos o vistosos estampados de cuadros... Todas ellas son piezas muy versátiles, que se ha puesto en una o varias ocasiones renovándolas con sencillos detalles como colocarse un cinturón por encima.

El fondo de armario de chaquetas de la Reina Letizia

La Reina Letizia lleva las chaquetas con falda, pantalón o vestido indistintamente. Esta es la gran magia que obran estas prendas, que quedan bien con casi todo y son claves en un buen fondo de armario, por lo que no pueden faltar en el de la soberana ni en el de cualquiera de nosotras. Para esta temporada las chaquetas se llevan 'oversize' en colores lisos y contundentes, pero también los 'trench' cortitos, las 'bombers' y hasta las saharianas. Letizia ya tiene modelos de casi todo esto, así que solo tiene que organizarse bien y darles una segunda oportunidad.

Sigue deslizando para ver las mejores opciones de chaquetas que tiene la Reina Letizia, sin gastar un euro y con diseños que trascienden las tendencias. Rescatamos sus chaquetas más variadas para vestirse este otoño con todo el estilo.

1 de 15 La Reina Letizia, perfecta con esta estilosa chaqueta de pata de gallo XL de Uterqüe (179 euros) 2 de 15 Letizia estrenó en 2017 este diseño de grandes cuadros de Hugo Boss (389 euros) 3 de 15 Una de las compras más bonitas de 2023: una chaqueta corta de tweed rosa de Mirto (390 euros) 4 de 15 Tweed en versión larga, que lleva con y sin cinturón, de Massimo Dutti (149 euros) 5 de 15 La Reina Letizia actualizó esta clásica chaqueta de Carolina Herrera poniéndose un cinturón por encima 6 de 15 Esta chaquetita étnica de cuello redondo y media manga de Uterqüe es de 2015 7 de 15 También esta pieza de Zara lleva siete años en su vestidor 8 de 15 Letizia estrenó esta sahariana en 2018 y no se se la hemos vuelto a ver en público 9 de 15 Letizia, con chaqueta entallada de efecto degradé de Felipe Varela para un look ejecutivo en 2016 10 de 15 La Reina Letizia, con una juvenil cazadora corta de Hugo Boss de fondo granate 11 de 15 La Reina Letizia customizó este chaquetón de tweed y flecos de Carolina Herrera 12 de 15 Otra opción para el otoño: esta cazadora verde de fino ante 13 de 15 La Reina Letizia, con chaquetón beis de Carolina Herrera (que también tiene en rosa) 14 de 15 Una chaqueta poco vista, con un diseño más vanguardista 15 de 15 La Reina Letizia quizás podría acordarse y actualizar este tipo de chaquetas de punto