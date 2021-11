La Reina Letizia comienza la semana a bordo de un autobús. Caso insólito que se justifica porque hoy los Reyes celebran con la EMT de Madrid su 75 aniversario. Y Letizia se ha vestido de azul, un color suave, dulce, como de inicio de lunes paulatino y sin sobresaltos. Aunque sobre ruedas y por las calles del centro de la capital, el asunto puede ser de todo menos tranquilo.

¿Y qué te pones para montar en bus? Pues Letizia ha elegido reciclaje con tacones. Un vestido midi de punto con escote a pico y cinturón que firma Massimo Dutti. La Reina ya se lo ha puesto en varias ocasiones y le viene muy bien para estos días otoñales en los que brilla el sol, pero hace fresquito.

Por si acaso, Letizia se ha puesto por encima un abrigo clásico negro de los de su fondo de armario. Con solapa estrecha y cinturón, aunque lo llevaba suelto, de Felipe Varela.

Y taconazos. Pero atención, ¡irrumpen ya las botas mosqueteras! Las de ante de Steve Madden. Recordemos que tiene otras muy parecidas en rojo, pero de Magrit. Ha tardado en sacarlas, pero aquí están de vuelta y listas para el inminente invierno.

Muy elegante la Reina para medirse con el pueblo en uno de sus campos de batalla diario.

Apunte sobre la idoneidad: el pasado sábado noche los Reyes acudieron a la ópera en el Teatro Real, pero el look de la Reina distaba mucho de la etiqueta tradicional para estos casos. El negro, si acaso, era lo más cumplidor. Top sin mangas y con pantalones… Ejem. Un look que no parecía demasiado apropiado para el lugar y las circunstancias.

Quizás este estilismo tampoco era lo más ideal para viajar en autobús. En esta ocasión sí habrían sido más oportunos unos pantalones. Aparte de esto, Letizia estaba correcta, sin más. Destacamos el guiño de la Reina para con la EMT eligiendo el color de sus autobuses. Incluso el Rey Felipe se ha sumado al homenaje luciendo el mismo tono en la corbata. Esto no puede ser casual, ¡para nada!

La melena suelta con raya al medio y los pendientes de Gold&Roses, como único adorno (ya casi ni contamos su anillo dorado de Karen Hallam), han completado el look de lunes de la Reina.

Empezamos sin sorpresas, pero deleitándonos ya con el plato fuerte que nos espera mañana por la noche, cuando los Reyes presidan la Cena de Estado en honor del presidente de Italia, Sergio Mattarella. Se abre el Palacio Real y llegan los tiros largos y las tiaras brillantes…