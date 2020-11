Los Reyes inauguran un hospital en Toledo y Letizia recurre por tercera vez a un dos piezas de Felipe Varela, conocido como el modelo ‘Rottenmeier’.

La Reina Letizia empieza la semana junto al Rey Felipe, y además fuera de La Zarzuela e incluso de Madrid. La inauguración del Hospital Universitario de Toledo los ha llevado hasta la «ciudad de las tres culturas», de lo cual nos alegramos pues hacía mucho que no compartían agenda y mucho menos viajes fuera de la capital. Vamos, desde hace un mes cuando acudieron a los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Mucho ha llovido desde entonces (literalmente), pero en cuanto al comportamiento estilístico de Letizia, pocos cambios. Ha tirado de reciclajes sin fin y algún que otro tímido estreno. Hoy hubiéramos querido pegar un cambio de rumbo…

Y sin embargo seguimos varados en el mismo punto. Y eso que soplaban los vientos en Toledo. Los mismos que han revolucionado un poco la melena suelta de Letizia a su llegada al complejo hospitalario. Por lo demás, nuestro gozo en un pozo. Letizia no solo no ha estrenado, sino que ha recuperado un traje de los emblemáticos: el conjunto de chaqueta y falda de lana con bordados que lució en la Fiesta Nacional de 2017. Made in Felipe Varela, por supuesto.

No quedó ahí la cosa, pues Letizia se lo volvió a poner en diciembre de 2019 para inaugurar una exposición en La Alhambra de Granada. O sea, que esta sería su tercera puesta. Tres tampoco es mucho, y sin embargo, parece taaaaan antiguo ya… A falta de encargos frescos para su antaño modisto de cabecera, la Reina parece hacerle un guiño sacando de nuevo este modelo. Como diciendo, ¡eh, que no me olvido de ti!

Abrimos de lunes en una semana que se prevé interesante. Mañana la Reina cumplirá con otro acto y el próximo jueves los Reyes, de nuevo juntos, presidirán la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Esta marca una cita clásica en la agenda anual de los monarcas y supone un plus de interés glamouroso para lo que aquí nos ocupa. Letizia siempre suele explayarse… pero para eso habrá que esperar. De momento tenemos este modelo de lunes que estaba destinado a ponernos en la lanzadera de la semana y se ha quedado en eso, otro lunes más, otro difícil y tedioso lunes…