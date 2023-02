Pantalones de cuero, taconazos... La Reina Letizia regresa muy cañera a La Zarzuela

La Reina Letizia preside una audiencia con un look reciclado, apostándolo todo a su rojo fetiche y empoderador.

La Reina Letizia hoy recibe en casa. El motivo ha sido una audiencia en La Zarzuela con una representación de Atresmedia y de la Fundación Mutua Madrileña para presentar un informe sobre violencia de género. Este es uno de los asuntos sobre los que ella está más enfocada y que, en principio, no requería de un look demasiado elaborado. Suele ser así cuando se queda en palacio. Esta vez ha sacado un conjunto ya conocido, que le vimos tal cual el pasado noviembre, así que podríamos decir que la Reina ha sido algo perezosa con su estilismo. Sin embargo, no podemos decir que pase inadvertido: de cuero y de rojo de pies de a cabeza. ¿Hay algo más cañero que esto?

Como decimos, hace tres meses, Doña Letizia viajaba a Barcelona con este mismo look. Entonces, como hoy, nos llamaron la atención sus nuevos pantalones: un diseño de efecto cuero (la Reina se empeña en ser sostenible), de tiro alto y largo tobillero, que es uno de sus modelos más potentes del fondo de armario. A su favor, esa textura rock que nos motiva y nos mete un poquito de caña para afrontar una jornada laboral más. Por otro lado, ese corte es súper favorecedor, especialmente para las caderas anchas (aunque ese no sea su caso).

Lo ha combinado con un top de punto fino de cuello redondo y manga larga con botoncitos de Hugo Boss. De calzado ha elegido unos salones acharolados en degradé de Lodi, con un original detalle ondulado en los laterales. Los tenía un poco olvidados, ya que la Reina suele recurrir casi siempre a los zapatos de Magrit, pero para este look le van estupendamente.

El único cambio respecto a la otra vez han sido los pendientes: Letizia se ha puesto unos de José Luis Joyerías, que estrenó en abril de 2022 en Mallorca. Están compuestos por tres hojas lapidadas, realizadas en oro blanco y oro amarillo. En su día le costaron 239 euros.

La Reina Letizia ha recuperado este look monocromático tan de tendencia y que tanto le gusta. Se le nota muy segura. Solo ha roto el Total Red con su cinturón fino negro. Una nota 'discordante' que, sin embargo, no rompe todo este poderío.

Mañana será un día grande, pues los Reyes inaugurarán la exposición "Sorolla a través de la luz", con motivo del centenario de la muerte del pintor, que tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid. Así que veremos si la Reina Letizia sigue pisando tan fuerte o prefiere decantarse por un estilismo más luminoso, al estilo del genial artista valenciano...