Los looks perfectos de la Reina Letizia para la Confirmación de la Infanta Sofía

La Reina Letizia se prepara para otro gran evento familiar: la Confirmación religiosa de su hija menor. Estas son sus opciones para un look muy especial.

La Reina Letizia ha 'desaparecido' por completo de la agenda oficial de la Casa Real durante esta semana. No habrá trabajo para ella, por lo que podrá estar centrada, entre otras cosas, en un evento familiar muy especial para todos: la Confirmación de su hija menor, la Infanta Sofía. Se celebrará este próximo jueves 25 de mayo y todos nos preguntamos con qué look nos sorprenderá la Reina para esta ocasión. ¿Estrenará modelo? ¿Reciclará? ¿Apostará por vestido o pantalones? Abrimos su armario para valorar sus opciones.

En estos últimos meses, el Vestidor de la Reina Letizia se ha llenado de novedades interesantes. Sus perchas presumen de diseños de líneas femeninas, modernos, con mucho colorido y siempre Made in Spain, por lo que no tendría problema en escoger un estilismo adecuado. No olvidemos que se trata de un acto religioso, que requiere de un código de etiqueta de mañana, en clave cóctel, o como ahora decimos "de invitada", aunque sin pasarse.

Tal y como ha confirmado hoy mismo la Casa Real, la Confirmación de la Infanta Sofía tendrá lugar en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca (Madrid), la misma en la que se celebraron las respectivas Comuniones de Leonor y Sofía, en 2015 y 2017, y también la Confirmación de la heredera, en mayo de 2021.

Si nos atenemos a su pasado de moda en esas ocasiones, la Reina Letizia eligió sendos conjuntos de Felipe Varela para las Comuniones, bastante clásicos. Para la Confirmación de Leonor, en plena pandemia, su estilo ya estaba evolucionando hacia otros derroteros y la vimos con blusa blanca de Maksu y pantalón negro. Mucho más actual, sencilla y natural.

Como hemos destacado, en estos últimos tiempos la Reina Letizia ha dado en el clavo con una sucesión de estrenos primaverales perfectos, en su mayoría protagonizados por vestidos de invitada con alegres estampados. Nuestra apuesta es que podría tirar más por este lado. Abajo, luciendo un llamativo diseño rosa de Lady Pipa.

La última vez que la hemos visto ha sido el pasado sábado 20 de mayo para asistir a la graduación de la Princesa Leonor en Gales. Entonces optó por un traje de chaqueta y pantalón blanco de Hugo Boss con top lencero. ¿Una buena pista? Ciertamente, también. Pero pronto despejaremos la incógnita y además volveremos a ver a la Familia Real reunida de nuevo en un momento feliz.

Sigue deslizando para ver otros looks ideales de la Reina Letizia para la Confirmación de la Infanta Sofía.