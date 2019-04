Del mejor al peor: Todos los looks de Letizia en la Misa de Pascua

11 2008: Para olvidar

Tras su ausencia de la Misa de Pascua de 2007, por su avanzado estado de gestación de Sofía, en 2008 Letizia regresó a Palma, pero no triunfó. De hecho, nos ofreció uno de sus peores looks de la historia. La chaqueta de rayas, fatalmente combinada con este blusón ancho y largo de flores, y unos pantalones sin gracia. Lo sentimos, pero no se salva nada. Tampoco el peinado. Ese verano se operaría la nariz.