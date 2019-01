1 Buena cara

Por cierto, no me olvido: tras el ‘susto’ de ayer respecto a los retoques de su rostro, ¿qué os parece? ¿Nos mantenemos en la opinión? A ver, os diría que sí, pero que hoy la veo mucho mejor; será por el maquillaje y la luz. No sé, esto es un sinvivir…