Tras una jornada anterior repleta de actos y eventos, Letizia se enfrenta a un nuevo dia en Nueva York. En torno a las 10.00 horas (local), la Reina ha comenzado la recta final de su viaje a la ciudad de los rascacielos con un doble acto. El primero ha sido el de mantener un encuentro con investigadores españoles en materia de lucha contra el cáncer, y posteriormente ha acudido al acto central del “Día Mundial de la Investigación en Cáncer”, junto con la Dra. Jill Biden, mujer de Joe Biden. Un importante acto en el que la AECC promueve un movimiento global por la investigación en cáncer con el fin de acelerar los avances en la investigación en cáncer e incrementar el conocimiento por la sociedad sobre el valor y el impacto del esfuerzo investigador instaurando el 24 de septiembre como “Día Mundial de la Investigación en Cáncer”.

La Reina Letizia ha vuelto a hacer alarde de su estilo y elegancia y ha elegido a conciencia las prendas que lucir en su encuentro con la mujer del Presidente de los Estados Unidos, Jill Biden. La primera dama y la Reina protagonizan un nuevo encuentro y Letizia es consciente de que medios de comunicación de todo el mundo estarán pendiente de este nuevo cara a cara. Para ello, la hemos visto escoger una falda y una camisa en blanco impoluto que le aporta un toque fresco y vital. Letizia nunca cae en un renuncio y tiene un gran equipo detrás de cada uno de sus estilismos que, una vez más, vuelven a acertar con un estreno.

El look en blanco de Letizia, al detalle

La maleta de Letizia no ha podido ser más acertada. En esta ocasión, y el tercer look que le vemos en Nueva York, la mujer del Rey Felipe VI se ha decantado por un vestido camisero en el que combina una falda midi plisada con una camisa de seda a juego con puños ajustado, que le sentaba como una segunda piel. A pesar de que a simple vista parece un dos piezas, al que le ha añadido un fino cinturón que encaja perfectamente con las dos prendas, finalmente se trata de una única pieza. Este diseño lo firma Ralph Lauren y es la primera vez que vemos esta marca estadounidense en un acto público de la Reina Letizia. Un total look en blanco con el que pone el broche de oro a su periplo por la ciudad estadounidense y que además potenciaba su tez tostada, que le hemos visto lucir sobre todo durante estos últimos días.

En esta ocasión ha dejado su melena suelta sutilmente peinada con alguna ondulación y se ha decantado por un maquillaje suave, ya que hay que tener en cuenta que era un acto de mañana. Letizia ha culminado el look con unos pendientes en forma de aro que firma Bulgari y que combinan oro blanco, aguamarinas y diamantes. ¡No apto para todos los bolsillos!