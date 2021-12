La Reina Letizia ha reaparecido por primera vez esta semana en un acto oficial previsto en agenda. Se trata del acto de reapertura al público de las colecciones del ‘Real Monasterio de las Descalzas Reales’ en el Real Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Ha estado sola, sin la compañía del Rey Felipe, que se encuentra en Colombia, donde asistirá desde este jueves hasta este viernes al World Law Congress de la World Jurist Association.

Para la ocasión, Letizia ha lucido de nuevo un look de lo más plano y aburrido. Después del despliegue del que nos hizo partícipe durante su viaje oficial por Suecia, la Reina ha vuelto a la normalidad. Lo ha hecho con un traje masculino tipo oversize de cuadros que ya ha llevado en más de una ocasión.

Este traje de chaqueta de cuadros gris de Hugo Boss lo llevó por primera vez en enero de 202 y se ha convertido en un estilismo propio para acudir a reuniones de trabajo. Se compone de una chaqueta cruzada de doble botonadura y pantalón palazzo a juego. Ahora le ha dado un toque diferente al lucirlo con un jersey de pico en color beige que cuesta diferenciarlo con el color de su piel. En otras ocasiones se decantó por llevarlo con una camisa blanca.

Letizia vuelve a sacar del armario su traje masculino favorito

Otra vez que lo volvió a sacar de su armario fue en enero de 2021, un año después, cuando acudió a una reunión de trabajo del Consejo Estretégico del Proyecto ‘Mujer e Ingeniería’ en Madrid. A diferencia de las veces que lo ha llevado con blusa blanca, Letizia lo llevó esa vez con otro jersey color crudo.

Desde que lo estrenara no ha sorprendido este look en ella, ya que muchos consideran -nosotros también- que le queda grande y que tampoco le favorece. Sin embargo, para ella es un look muy socorrido, ya que es un dos piezas que al combinarlo con un jersey se convierte en un estilismo muy adecuado para cumplir a reuniones de trabajo.

Para los complementos, a diferencia de las anteriores veces, Letizia ha lucido un abrigo tipo batín en color beige, el mismo color del jersey. Esta prenda de abrigo la ha llevado sobre los hombros para que se pudiera ver su look al completo, todo un atrevimiento debido a las bajas temperaturas que están haciendo en la capital. Como calzado ha elegido unos botines color camel. El pelo lo ha llevado suelto.

Como abrigo ha elegido un batín color beige

El abrigo batín ha sido la prenda que más ha destacado de su look. Al llevarlo abierto hemos podido ver la firma de esta prenda. En el forro del abrigo se puede leer que lleva la firma de Caramelo, una marca gallega que ya no existe. Sin embargo, Letizia tiene la suerte de haber adquirido este abrigo tipo batín que ahora vuelven a llevarse.