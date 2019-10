5 El look de Reina Rosa

El Banquete de Estado con el que el nuevo emperador de Japón y su esposa agasajaron a sus invitados en el Palacio Imperial de Tokio requirió de las mejores galas. Letizia estrenó, ¡y cómo! Un vestidazo rosa capote largo, quizás demasiado (porque se lo pisaba), de Carolina Herrera, bordado con flores estilo mantón de Manila. El diseño no es del gusto de todos, esa es la verdad, pero no podemos negar que este estilismo será uno de los más importantes del año. En este caso, las joyas son el plus: ¡la Tiara de Lis manda!