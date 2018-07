Letizia sigue con su verano en blanco

R3 y RM

Atrás han quedado esos errores estilísticos del principio, cuando acudió a algún acto militar con una vestimenta que no era acorde a la solemnidad del acto y, por ello, recibió infinidad críticas. Letizia tomó nota y hoy la hermos visto muy correcta en la Entrega de Reales Despachos en la Academia Central de la Defensa. Eso sí, ha vuelto a recurrir al estilo de los días pasados con un conjunto sencillo y muy veraniego, pero que no dice demasiado. Lo único más relevante es que ha vuelto a confiar en su diseñador, Felipe Varela, al que tenía abandonado en los últimos tiempos especialmente por Hugo Bos y Carolina Herrera.

La Reina ha esrenado un dos piezas del diseñador, formado por un chaleco en tweed con la espalda de guipur estrella de algodón con cremalleras y botones delanteros en oro y un cinturón estrecho de charol (que costaba 495 € y ahora puedes comprar por 347 €) y una falda también en tweed ligeramente evasé por debajo de la rodilla (no sé si son las fotos, pero me da la impresión que la falda le queda un pelín grande). No termina de convencerme, lo veo demasiado clásico, aunque muy en la línea de Varela. Pero lo que menos me gusta es la espalda de guipur del chaleco.

Como complementos volvió a elegir los zapatos salones destalonados en ante cámel, de Carolina Herrera (270 €), una combinación que a mí personalmente me gusta mucho porque me resulta siempre muy elegante. Además este estilo de zapatos es un básico de fondo de armario para cualquier temporada. Y el bolso también de Carolina Herrera, combinando el blanco y cámel, otro acierto.

Aunque por encima de los zapatos los complementos que más han resaltado hoy son los pendientes y las gafas de sol. Los pendientes largos de filigrana dorados los estrenó en marzo de 2015 y en ese momento de los puso mucho, aunque no se los habíamos visto recientemente. Sin duda, Letizia está al tando de las tendencias porque el pendiente largo es el complemento estrella de este verano.

Y otro complemento que no falla cada verano son las gafas de sol. Tiene infinidad de modelos, pero este, ligeramente mariposa, lo estrenaba hoy y tengo que decir que le sientan muy bien. No he conseguido encontrar la marca.

¿Os ha parecido hiy chic la Reina o como a mí os ha dejado más bien fría?