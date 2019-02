11 Look de viaje

Letizia ya nos ha dejado un primer look, el del viaje propiamente dicho. Tras la ceremonia de despedida se ha marchado directa a la escalerilla y al asiento del avión. No dudo de que este tiene las comodidades necesarias y que allí podrá retocarse e incluso cambiarse. Como podemos comprobar, no lo ha hecho. Ya iba perfectamente preparada.