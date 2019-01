9 Igual que hace dos años

Cuando ha surgido caminando por la calle, algo así como un ‘déjà vu’ me ha venido a la mente. Esto ya lo habíamos visto. Y tanto. Letizia ha hecho un ejercicio no de reciclaje, sino de autocopia referencial. Esta foto lo demuestra. No es de hoy, sino del 28 de febrero de 2017. Aquella vez iba a reunirse con la Fundéu.