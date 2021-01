La Reina Letizia acude a una reunión de trabajo con FEDER como una estudiante universitaria: fresca, natural, con bailarinas…

Segundo día consecutivo de trabajo para la Reina Letizia. Ayer reaparecía para hablar de mujeres e ingeniería, y esta mañana ha vuelto a la palestra para reunirse con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), una de las causas en la que más ahínco pone. Hablamos de nuevo de una reunión de trabajo, lo cual ya impone una especie de etiqueta, que la Reina a veces cumple y otras no. Esta vez tenemos que hablar de un ‘fifty fifty’.

Sol en Madrid y temperaturas aceptables pese al invierno… Quizás por eso Letizia ha pasado directamente del abrigo para hacer el habitual paseíllo hasta la sede de la organización en Madrid. Eso nos ha permitido ver el look completo sin obstáculos. Y lo que parecía caminando hacia las cámaras era una estudiante universitaria, como poco. Pero de las monas, no de moñete y zapatillas, cargando airosa con sus informes para la reunión. Y eso que ha apostado por el ‘total black’, algo más serio, pero con el que nunca fallas.

La Reina llevaba un top de cuello caja y unos pantalones con vuelta abajo (de Hugo Boss) junto a una ¡nueva! chaqueta de cuadros (pero de líneas finas cruzadas, no de cuadros cuadros). Para aumentar esa juvenil sensación de ‘voy cómoda, pero estilosa’, Letizia ha optado por unas bailarinas con lazada, también de Hugo Boss. La última vez que se las calzó fue en uno de los actos previos a los Premios Princesa de Asturias de 2020. Recordemos que a finales del año pasado no paraba de usar zapatos bajos. Son un excelente comodín para este tipo de compromisos. Otra cosa es que no lleve ni medias ni calcetines ni nada. Sabemos que en este caso era la mejor opción de moda, aunque puede que no para evitar un resfriado.

Por último, melenita suelta y pendientes de daga de Gold&Roses, que hacía mucho tiempo que no sacaba, pese a ser de sus preferidos de todos los tiempos. Nos gusta mucho esta Letizia relajada y natural, pero con buenas intenciones. Tampoco podemos detenernos más en el asunto, así que pasamos página. Nos reencontraremos con ella este jueves en el Palacio Real para la recepción al Cuerpo Diplomático en España. Un ‘fin de fiesta’ que en el que tenemos puestas todas las esperanzas de estilo. Crucemos los dedos…