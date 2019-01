10 Negro y cuadros

Por arriba, un nuevo top de manga corta con estampado de cuadros, aunque las líneas son más bien gráficas, dobles e irregulares. Por abajo, unos pantalones al tobillo y un poco holgados. No sabría decir ahora mismo sin son nuevos o no. Se parecen mucho a otros modelos que tiene, pero me despistan las pinzas. En todo caso, son un básico. Ambas prendas tienen pinta de ser de Hugo Boss. Los zapatos bicolor en blanco y negro, de Magrit, aportan la nota más chic del conjunto.