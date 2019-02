Letizia, su estreno más descafeinado y “sin” Bellas Artes

11 Letizia ha optado por un dos piezas de Hugo Boss

A pesar de que hoy esperábamos algo más… Letizia ha lucido un dos piezas de pata de gallo de Hugo Boss de la temporada pasada (pero que todavía no había sacado de su vestidor). Está compuesto por una falda por debajo de la rodilla y un top de manga corta. En la web ya no lo hemos podido encontrar por lo que ya no está disponible.

Y ciertamente nos da algo de calor ver ese tejido más grueso… A simple vista pensábamos que era una falda que ya había lucido. Y es que Letizia y su amor por los cuadros merece un capítulo aparte. Un dos piezas elegante, correcto pero que tampoco nos vuelve locas.