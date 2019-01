Letizia, con faldas y a lo loco tras su accidentada llegada a Fitur

4 Pendientes largos de Tous

Pasando al terreno ‘decorativo’, nos encontramos con unos pendientes largos de piedrecitas de colores de Tous. De la colección New Romance, en lugar del emblemático osito o una flor calada, el botón superior es una espiral. Bueno, en este caso, aun siendo monos, son lo que más chirría. No molestan, pero la verdad es que no me encajan demasiado con este estilismo.