12 El rojo, de nuevo

Al estilismo que suele llevar en estas horas no le damos mayor trascendencia que el de resultar adecuado, funcional, agradable sin más. No esperamos grandes sorpresas. Tiene que saludar, charlar, posar… Son muchas personas y mucho ir y venir por el hotel. Ese patio central os aseguro que es un hervidero. Lo mismo un premiado, que un político, que periodistas conocidos de la televisión… Luego se juntan todos en el almuerzo, y ya no os cuento. ¡Te sirves cazuelitas de fabada al lado de un general o de un ministro! Para todo ello, Letizia hoy ha escogido el rojo, su rojo.